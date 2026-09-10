Dršťková polévka s poctivým základem, která zahřeje a zasytí lépe než kdejaký vývar

Jím skoro všechno, co se dá položit na talíř, tedy až na různé brouky a červy. Dršťkovou polévku jsem ale dlouhé roky vařila hlavně manželovi. Sama jsem kolem hrnce spíš obcházela, nabrala si lžíci dvě a tím to haslo. Zlom přišel až ve chvíli, kdy jsem začala víc hlídat cibulový základ, přidala česnek bez šetření, papriku a předvařené dršťky nechala ještě chvíli poctivě probublat. Najednou to nebyla polévka „pro něj“, ale něco, co mi začalo chutnat. Dnes ji beru jako vydatné víkendové jídlo, které zahřeje a člověk po něm nemá za hodinu hlad.
Když vezmu
předvařené dršťky, odpadne nejotravnější a nejdelší část práce. V hrnci už se pak řeší hlavně chuť, což je příjemnější. U nás doma se časem ustálilo jednoduché pravidlo: dršťková potřebuje pomalu taženou cibuli, pořádnou dávku česneku a majoránku až skoro nakonec. Když se dá moc brzy, zůstane po ní sotva stopa.
Skoro třicet let mi trvalo, než jsem jí opravdu přišla na chuť. Na moje poměry dost dlouhá doba. Pokud chcete polévku zahustit přirozeněji a přitom ji trochu zjemnit, dejte do ní
jemně nastrouhanou bramboru. Není to žádný velký trik, spíš obyčejná kuchyňská drobnost, ale v hrnci je znát. Dršťková polévka patří mezi stálice českých hospod
Dršťková polévka se u nás drží jako poctivá klasika a v popisech tradiční má svoje místo už dlouho. Základ bývá poměrně stálý: české kuchyně hovězí dršťky, cibule, česnek, sádlo, mouka a koření, hlavně kmín, paprika a majoránka. Právě tahle kombinace jí dá barvu, vůni a ten lehce zemitý tón, podle kterého ji člověk pozná dřív, než ochutná. Recept na poctivou domácí dršťkovou polévku
Doba přípravy: 20 minut Doba vaření: 45 – 55 minut Počet porcí: 6 porcí Ingredience pro přípravu 500 g předvařených hovězích drštěk 1,5 l hovězího vývaru 1 ks velké cibule 4 stroužky česneku 1 ks menší brambory 1 lžíce vepřového sádla 1 lžíce rajčatového protlaku 2 lžíce hladké mouky 1 lžíce mleté sladké papriky 1/2 lžičky drceného kmínu 1 lžíce sušené majoránky dle chuti sůl dle chuti čerstvě mletý pepř Postup přípravy tradiční české dršťkové polévky
1.
Předvařené dršťky nejprve dobře propláchněte studenou vodou. Dejte je do hrnce s čistou vodou, přiveďte k varu a nechte asi 10 minut zlehka probublávat. Pak je sceďte. Pokud jsou některé proužky zbytečně dlouhé, překrájejte je na kratší kousky. Zdroj: Harald the Bard, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Ideální jsou předvařené dršťky, jelikož vám odpadne část nejnepříjemnější práce Ve větším hrnci rozpusťte sádlo
2. Přidejte najemno nakrájenou
cibuli, lehce ji osolte a na středním plameni ji opékejte přibližně 10 minut, až začne zlátnout. Tady se nevyplácí spěchat. Na cibuli stojí velká část chuti, i když to v tu chvíli vypadá jen jako obyčejný začátek.
3. K cibuli přidejte
rajčatový protlak, prolisovaný česnek, mletou papriku, mouku a kmín. Všechno rychle promíchejte a krátce orestujte, zhruba 30 vteřin až 1 minutu. Papriku hlídejte, připálená zhořkne a už se to moc nezachrání.
4. Základ zalijte částí
hovězího vývaru a metličkou nebo vařečkou ho pořádně rozmíchejte, aby v polévce nezůstaly hrudky. Potom dolijte zbytek vývaru, přidejte připravené dršťky a znovu promíchejte.
5.
Bramboru oloupejte a nastrouhejte najemno přímo do hrnce. Polévka se tím zahustí tak akorát, bez dojmu těžké moučné omáčky.
6. Všechno přiveďte k mírnému varu a vařte asi
30 až 45 minut. Občas promíchejte a podívejte se na hustotu. Když bude polévka houstnout víc, než chcete, přilijte trochu vývaru nebo horké vody.
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7. Nakonec přidejte mezi prsty promnutou
majoránku, dosolte a dopepřete podle chuti solí a pepřem. Po přidání majoránky už polévku dlouho nevařte. Stačí pár minut, aby se rozvoněla a neztratila se.
8. Hotovou
dršťkovou polévku podávejte horkou, ideálně s čerstvým chlebem nebo rohlíkem. Druhý den bývá často ještě lepší, protože se chutě v klidu spojí. V lednici bez potíží vydrží do dalšího dne, při dobrém uskladnění i o něco déle. Rady a tipy hospodyňky z domácí kuchyně Chcete-li výraznější chuť, použijte část vývaru z drštěk, pokud si je předváříte sami doma. Když je polévka moc hustá, nepřilévejte studenou vodu rovnou z kohoutku. Lepší je horký vývar, chuť tím neutrpí tolik. Majoránku před přidáním vždy promněte mezi prsty. Rozvoní se mnohem líp. Po dovaření nechte polévku ještě asi 10 minut stát pod pokličkou. Teprve potom ji dejte na stůl. Pokud vaříte dršťkovku pro někoho, kdo k ní teprve hledá cestu, udělejte ji raději lehčí a nepřehánějte to s mastnotou. Mně se nejvíc osvědčilo ubrat sádlo a víc péče dát cibuli, paprice a česneku. Takhle jsem se k ní po letech propracovala i já.
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