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Dršťková polévka s poctivým základem, která zahřeje a zasytí lépe než kdejaký vývar

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Dlouhé roky jsem dršťkovou polévku doma vařila hlavně na přání manžela a sama jsem kolem ní chodila s respektem. Jenže když jsem si pohrála s poctivým cibulovým základem, česnekem, paprikou a předvařené dršťky ještě jednou krátce povařila, začala mi chutnat i mně. Dnes ji dělám jako sytou víkendovou polévku, která zahřeje, zasytí a přitom není nijak složitá.
Obrázek k receptu s názvem Vzpomínáte na tu pravou dršťkovou polévku: Tahle je silná, poctivá a sytá

Obrázek k receptu s názvem Vzpomínáte na tu pravou dršťkovou polévku: Tahle je silná, poctivá a sytá

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept s názvem Vzpomínáte na tu pravou dršťkovou polévku: Tahle je silná, poctivá a sytá
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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