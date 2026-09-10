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Španělská fotbalová škola ve Frýdlantu: Děti i trenéry školil slavný Espanyol

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Fotbalový stadion ve Frýdlantu zažil výjimečnou událost. Koncem srpna se zde uskutečnil intenzivní pětidenní kemp pod vedením mládežnických trenérů ze španělského klubu RCD Espanyol de Barcelona. Akce se zúčastnilo 52 mladých hráčů Slovanu Frýdlant ve věku od 5 do 17 let, z nichž většinu tvořily naděje domácího týmu doplněné o talenty z okolí. Souběžně proběhl také odborný seminář pro místní kouče.
Španělská fotbalová škola ve Frýdlantu: Děti i trenéry školil slavný Espanyol

Španělská fotbalová škola ve Frýdlantu: Děti i trenéry školil slavný Espanyol

Zdroj: Slovan Frýdlant
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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