Cuketová buchta pro mlsouny, kteří o zelenině v dezertu ani vědět nemusí a stejně si ji budou chválit

Každý, kdo někdy pěstoval cukety, zná tenhle scénář. Jeden rok jich je pár, příště už nevíte, kam s nimi. Možností je spousta, ale cuketa funguje překvapivě dobře i nasladko. Třeba v podobě kakaové buchty, která je vláčná, hodí se na velký plech a díky nastrouhané cuketě nevysychá ani druhý den. Navrch přijde jemný krém z mascarpone a smetany, nakonec už jen čokoláda nastrouhaná najemno.
Cuketa v ní navíc není poznat. Dělá přesně to, co má: drží těsto měkké a šťavnaté. Kakaový korpus zůstane vláčný, krém nahoře zjemní a čokoláda tomu dá poslední vrstvu. Buchtu peču i pro lidi, kteří cuketu běžně nevyhledávají, protože v téhle podobě je úplně schovaná. moučník
Můj tip zní: Cuketu po nastrouhání nemačkám úplně do sucha. Když pustí trochu šťávy, těstu to spíš prospěje. Jen pokud je vyloženě vodnatá, lehce ji v dlaních vymačkám. Cuketa v moučníku dává větší smysl, než by se čekalo
Cuketová buchta není žádná novinka posledních let. V domácím pečení drží hlavně proto, že je úsporná, jednoduchá a ve chvíli, kdy cukety rostou skoro před očima, dává smysl i prakticky. Podle receptových zdrojů právě jemně nastrouhaná cuketa pomáhá tomu, aby buchta zůstala vláčná a nevysychala ani po upečení. I proto se k ní tolik lidí vrací. Recept na extra vláčnou cuketovou buchtu se šlehačkovým krémem
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 35 až 45 minut Doba chlazení a dokončení: 20 minut Počet porcí: 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu
Těsto: 1 ks střední cukety, nahrubo nastrouhané 3/4 hrnku cukru krupice 2 hrnky polohrubé mouky 1/2 hrnku oleje 1/2 hrnku mléka 3 vejce 2 balení vanilkového cukru 2 lžíce kakaa 1 balení prášku do pečiva
Krém: 250 g mascarpone 2 kelímky smetany ke šlehání 1 kelímek zakysané smetany 4 balení ztužovače šlehačky 2 až 4 lžíce moučkového cukru podle chuti
Dokončení: 50 až 80 g čokolády na nastrouhání Postup přípravy cuketovo-šlehačkové buchty s vláčným středem
1. Troubu předehřejte na 180 °C. Plech vymažte tukem a vysypte moukou, případně ho vyložte pečicím papírem.
2. Cuketu omyjte, podle potřeby oloupejte a nahrubo ji nastrouhejte. Jestli je hodně vodnatá, jen ji lehce vymačkejte, ne úplně dosucha. Právě cuketa drží těsto příjemně vláčné. Zdroj: Willis Lam, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0, Cuketu omyjeme, oloupeme a nastrouháme nahrubo
3. Do větší mísy rozklepněte vejce, přisypte cukr a vanilkový cukr a krátce prošlehejte. Přilijte olej a mléko a promíchejte do hladka.
4. Přidejte polohrubou mouku, kakao a prášek do pečiva. Nakonec vmíchejte nastrouhanou cuketu. Těsto bude hutnější, ale pořád dobře roztíratelné.
5. Těsto rozetřete rovnoměrně na připravený plech. Dejte do trouby a pečte asi 35 až 45 minut. Záleží na výšce těsta i velikosti plechu, ke konci proto raději zkuste špejli.
6. Upečený korpus nechte úplně vychladnout. Na teplý moučník krém nedávejte, jinak se šlehačková vrstva začne rozjíždět.
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7. Do mísy dejte mascarpone, zakysanou smetanu, moučkový cukr, smetanu ke šlehání a ztužovač šlehačky. Všechno vyšlehejte do pevného, hladkého krému. Sladkost si upravte podle sebe.
8. Hotový krém rozetřete na vychladlou buchtu v souvislé vrstvě. Nemusí být úplně uhlazený, doma většinou stejně působí líp trochu poctivější úprava. Navrch nastrouhejte čokoládu
9. Může být hořká i mléčná, já dávám nejčastěji půl na půl, aby povrch nebyl ani příliš výrazný, ani přeslazený.
10. Buchtu dejte aspoň na 1 hodinu do lednice, aby krém zpevnil a řezy šly lépe krájet. Podávejte vychlazené, ideálně ke kávě. V lednici vydrží přikrytá do druhého dne, u nás ale většinou zmizí ještě večer. Foto: Cooky.cz, Cuketovou buchta lze připravit i pouze s čokoládovou polevou Redakční tipy a pár rad na závěr Pokud chcete tmavší a výraznější korpus, přidejte do těsta ještě 1 lžíci kakaa navíc. Krém nanášejte až na opravdu studený korpus, jinak bude řidší a hůř se uhlazuje. Na strouhání se hodí čokoláda vychlazená z lednice, méně se láme a nelepí se. Když chci, aby řezy vypadaly čistěji, dám buchtu po dokončení na chvíli do mrazáku, stačí 10 až 15 minut. Krém se trochu zatáhne a nožem pak uděláte úhlednější řezy. Nůž je dobré mezi jednotlivými kusy otírat.
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