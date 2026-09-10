Magická posedlost 2 tíhne k tradičnější fantasy. Kouzlo z jedničky si ale zčásti uchová

Předchozí film končil na relativně pozitivní notu. Sally (Bullock) pomohla své sestře Gillian (Kidman) přemoci zlého ducha a navázat vztah se sympatickým federálním agentem Garym (Aidan Quinn) v naději, že se podaří zlomit rodinnou kletbu – smrt každého muže, jenž se zamiluje do ženy z rodiny Owensových. První minuty druhého dílu rovnou dají divákovi neuspokojivou odpověď. Kletba stále trvá, Sally se zřekne magie a dcerám zabrání v tom, aby si svou vlastní magičnost uvědomovaly. Jenže kletba se neptá, kdo chce hrát podle jejích pravidel. Sallyiny dospělé dcery Kylie (Joey King) a Antonia (Maisie Williams) mají své životy a stále udržují pevné rodinné vazby. O kletbě se přitom dozví tím nejhorším možným způsobem; Kyliin přítel Gideon (Xolo Mariduena) se vinou autonehody dostane do kómatu a pro hrdinky začíná závod s časem. Musejí najít způsob, jak zlomit kletbu dřív, než se Gideon stane její další obětí.
Snímek následuje jinou formuli než předchozí film. Není situovaný k jedné skupině postav na jedno konkrétní místo. Místo toho své protagonistky rozprostře po světě. Rozdělí je na samostatné figury nebo dvojice postav, které řeší interní konflikty a plní dílčí úlohy. Je to jiný, trochu dobrodružnější vzorec než v jedničce, jenž nese určitá zlepšení i určité problémy. Pozitivní na tom je, že snímek tím získal pocit dopředu uhánějící zápletky. První Posedlost zůstávala na jednom prostoru a nechávala působit zvláštní každodennost, jíž s sebou nesl život s magií. Dvojka staví před hrdinky jasný cíl, nutnost se pohybovat a řešit různé situace. Díky pohybu navíc tolik nepocítíme délku filmu, naopak máme pocit, že děj prostě utíká.
Nicméně s sebou toto řešení nese jiný problém; tvůrci příliš nevědí, jak s postavami nakládat. Soustředí se především na Kylie a pak na obě sestry. Antonie zůstává trochu v pozadí ve funkci, která pro příběh vlastně není nijak důležitá. Zároveň se tvůrcům trochu rozpadá struktura. Postavy docházejí k závěrům a nacházejí stopy tak, jak scénář potřebuje, ale ne tak, jak to dokážou postavy. S tím souvisí i jedna falešná stopa a z ní vyplývající chybný závěr hrdinek, který nedává příliš smysl. Nicméně scénář potřebuje, aby protagonistky udělaly určité kroky, a tak je prostě udělají, aniž by si s tím lámaly hlavu. Oproti předchozímu filmu tak snímek působí trochu rozpadleji a nepříliš soudržně.
Zároveň vše podřizuje tomu, aby držel atmosféru předchozího dílu. Je to vidět v dialozích obou ústředních sester, které často mluví jedna přes druhou, prokládají hádky absurdními nebo suchými hláškami a hádají se jako lidé, kteří spolu fungují dekády a vlastně se hádat nechtějí. Bullock i Kidman mají i po třiceti letech dostatečně funkční chemii. Jejich dialogy patří v sequelu k tomu dynamičtějšímu a jejich herecká souhra skvěle oživuje scénu, jako by od minulého dílu skutečně strávily tři dekády v jedné domácnosti. Je to užitečné, protože jejich dějová linka sestává z putování a podezřele pohodlného sběru informací, takže jejich slovní přestřelky jsou prakticky jediným oživením. Zároveň je skvěle doplňuje výborný Lee Pace v roli akademického experta na magii. Jejich interakce jsou tím hlavním, co drží atmosféru první Magické posedlosti. Což je důležité, protože druhý díl zároveň znatelně změnil přístup k fantastice.
První Magická posedlost je zajímavá hlavně tím, jak magii včleňuje do každodenního života. Kouzla jsou skutečná, ale nijak extrémně okázalá; fungují na určitých rituálech a kauzálních následcích. Po určitém rituálu se člověk zamiluje. Běžný meteorologický jev je zároveň předzvěst. Pád koštěte, což může mít spoustu banálních fyzikálních příčin, symbolizuje příchod důležité návštěvy. I takové věci, jako spontánní facka sama sobě či oživení mrtvého jsou podány tak, aby nenarušovaly realitu okolního světa. Protagonistky udělají divnou věc a na základě toho se stane jinak (většinou) vysvětlitelná věc. Narušení způsobí až zakázaný rituál, ústící v přítomnost zlé nadpřirozené entity.
Druhý film ale v zacházení s magií postupuje dál. Vidíme energetické vlny, temnou magii, paprsky, zkrátka více digitálních efektů. Rozdíl je i v tom, jak oba snímky zacházejí s magií coby kompozičním motivem. První Magická posedlost nechávala magii zřetelně ovlivňovat životy svých figur, přitom byla ale spíše doplňkem problému. Hlavním motorem byl vztah mezi sestrami, potřeba ututlat zabití a vyrovnání se s toxickým přítelem a nemožností mít milostný život. Magie v tom byla nástrojem, jak vyprávět o reálných problémech fantastickým způsobem.
Dvojka naproti tomu staví magii jako hlavní cíl. Řeší se funkce kletby, zákonitost kouzel, propletence starého rodu i následky černé magie. Od všednodenní fantastiky se tak druhá Magická posedlost přesunula k plnohodnotné fantasy. Což souvisí s jinou strukturou, putování po světě a plnění úkolů plnohodnotné fantasy ostatně sluší. To není nutně chyba, nakonec žánr sám o sobě není měřítkem kvality, jen je dobré počítat s tím, že fanoušek jedničky nejspíš nedostane vše, pro co ji měl rád. Větším problémem je postup zápletky a práce s postavami, které nezakryjí ani perfektní herci.
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