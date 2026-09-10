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Magická posedlost 2 tíhne k tradičnější fantasy. Kouzlo z jedničky si ale zčásti uchová

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Magická posedlost nebyla kdovíjaký hit a dobré kritiky taky nezískala. Nicméně si vydobyla značnou popularitu v televizi, na VHS a na streamu. Je to takový ten film, kterému nikdo nepřisuzuje obrovské kvality, nicméně jako romantická oddechovka funguje. Součástí kouzla byla nejen účast obou charismatických hereček, Sandry Bullock a Nicole Kidman. Zároveň totiž snímek funguje díky tomu, že je v podstatě pohodlným žánrovým balíčkem – představuje čarodějnickou fantasy, maloměstské drama, variaci na Ďábelské ženy, romantickou komedii a nakonec duchařský horor. To vše je navíc zabalené do pohodového tónu příběhu o sesterské soudržnosti a lásce. Magická posedlost se stala kultovní klasikou, na níž po téměř 30 letech navazuje druhý díl. Ten v mnoha ohledech navazuje na původní počin, zároveň zavádí pár změn.
Magická posedlost 2 tíhne k tradičnější fantasy. Kouzlo z jedničky si ale zčásti uchová

Magická posedlost 2 tíhne k tradičnější fantasy. Kouzlo z jedničky si ale zčásti uchová

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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