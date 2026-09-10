Kynutý koláč s jahodami, borůvkami a tvarohem je klasika, která nikdy neomrzí

Když přijde chuť na kynutý koláč a v lednici zůstává tvaroh, pár jahod a miska borůvek, tenhle recept se hodí vzít rovnou do práce. Je z obyčejných surovin, bez složitého vymýšlení, a doma se po něm obvykle jen zapráší. Těsto je poctivé, ale ne protivné na zpracování, tvarohová vrstva zůstane jemná a ovoce koláč příjemně odlehčí. Z jedné dávky vyjdou 2 velké nebo 4 střední koláče, takže se na stole většinou krájí ještě dřív, než úplně vychladnou.
Na jeho pečení nejsou potřeba
žádné cukrářské finty. Spíš klid, mísa, trochu místa na lince a čas na kynutí. V kuchyni je pak cítit máslo, droždí a ovoce, což je samo o sobě dost dobrý důvod ho udělat. U nás se peče hlavně na jaře a v létě, když jsou po ruce jahody a . Stejné těsto bych ale bez váhání použila i na podzim, třeba se borůvky švestkami.
Dobře se s ním pracuje i po vykynutí. Těsto se rozdělí a každý koláč může být trochu jiný. Jeden víc jahodový pro děti, druhý s borůvkami, případně půl napůl, když se nechce nikdo rozhodovat. Pokud je tvaroh moc hutný, stačí do něj vmíchat lžíci zakysané smetany. Žádná velká věda.
Můj tip zní: Ovoce předem rozložte na papírovou utěrku a nechte ho oschnout, hlavně jahody. Koláč se potom zbytečně nerozmáčí a drobenka zůstane drobivá, ne mokrá. Recept na domácí kynutý koláč s tvarohem, ovocem a drobenkou
Doba pečení: 20 až 25 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 2 velké nebo 4 střední koláče Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 500 g polohrubé mouky 1 balení sušeného droždí 250 ml vlažného mléka 2 žloutky 60 g rozpuštěného másla 60 g cukru krupice 1 špetka soli 1 vejce na potření okrajů
Tvarohová náplň: 500 g měkkého tvarohu 1 vejce 80 g cukru 1 balení vanilkového cukru
Ovoce: 200 g jahod 150 g borůvek
Drobenka: 100 g polohrubé mouky 70 g másla 70 g cukru krupice Postup přípravy kynutého koláče s borůvkami a jahodami
1. Do misky nalijte
vlažné mléko, přisypte sušené droždí a přidejte trochu cukru z odváženého množství. Stačí krátce promíchat. Nechte stát asi 10 minut, aby droždí začalo pracovat.
2. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, zbytek cukru, špetku soli a přidejte 2 žloutky. Přilijte vzešlé droždí a nakonec také rozpuštěné máslo. Vypracujte hladké těsto. Hotové je ve chvíli, kdy se už výrazně nelepí na stěny mísy.
3. Mísu přikryjte čistou utěrkou a těsto nechte kynout na teplejším místě přibližně
1 hodinu. Mělo by viditelně nabýt. Když je v kuchyni chladno, dopřejte mu klidně dalších deset minut, nic se tím nezkazí. Mezitím připravte tvarohovou náplň
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4. V míse rozmíchejte
tvaroh, vejce, cukr a vanilkový cukr na hladší krém. Náplň nemá být řídká, ale měla by se dát roztírat bez toho, aby trhala těsto.
5. Jahody omyjte, pořádně osušte a nakrájejte na menší kousky.
Borůvky přeberte, případně krátce opláchněte a nechte okapat. U ovoce se vyplatí jednoduchá zásada: čím sušší jde na koláč, tím lépe se těsto upeče.
6. Na
drobenku promněte mezi prsty mouku, cukr a máslo. Nepracujte ji zbytečně dlouho. Stačí, aby vznikla sypká směs s menšími i většími hrudkami. Ty větší pak na upečeném koláči vypadají nejlíp.
7. Vykynuté těsto rozdělte na
2 velké nebo 4 střední díly. Z každého vytvarujte kulatý nebo oválný koláč a přesuňte ho na plech vyložený pečicím papírem. Okraje udělejte trochu vyšší, aby tvaroh a ovoce neměly kam utéct.
8. Střed každého koláče potřete
tvarohovou náplní. Navrch rozložte jahody a borůvky. Okraje potřete rozšlehaným vejcem, v troubě pak chytnou pěknou barvu.
9. Koláče posypte
drobenkou. Tady není potřeba moc šetřit. Nechte je ještě asi 10 minut stát a během té doby rozehřejte troubu na 180 °C.
10. Pečte dozlatova zhruba
20 až 25 minut. Každá trouba peče trochu jinak, takže ke konci raději kontrolujte častěji. Okraje mají být zlaté a spodek propečený, ne světlý a měkký.
11. Hotové koláče nechte chvíli vychladnout na mřížce. Dají se podávat ještě lehce vlažné i úplně studené. Nejlepší jsou v den upečení, ale dobře zabalené zůstanou měkké i do druhého dne.
Foto: Cooky.cz, Ovocné koláče s drobenkou Redakční tip a pár rad na závěr Pro jemnější tvarohovou vrstvu vmíchejte do náplně 1 lžíci zakysané smetany. Jahody krájejte spíš na menší kousky, koláč se pak při porcování tolik nerozpadá. Pokud povrch v troubě tmavne moc rychle, přikryjte koláč ke konci pečení volně alobalem. Po vytažení z trouby můžete okraje lehce potřít rozpuštěným máslem. Budou měkčí, což je u kynutého těsta znát hned při prvním soustu. Chcete-li výraznější drobenku, dejte ji před pečením asi na deset minut do lednice. Studené máslo se v troubě rozpouští pomaleji a drobenka si lépe podrží hrubší, sypkou strukturu.
Kynuté koláče s tvarohem, ovocem a drobenkou podle osvědčeného domácího receptu
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