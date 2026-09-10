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Kočka si označila koberec a zápach nejde pryč? Klíčem je surovina za pár korun, kterou má v kuchyni každý. Na čpavek zapomeňte

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Dennívýzva
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Veterinární klinika Ohio State University zveřejnila podrobný návod, jak zbavit domácnost zápachu kočičí moči, a klíčovou roli v něm hraje obyčejná sodovka.
spící kočka

spící kočka

Zdroj: Foto: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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