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Cuketové karbanátky s Hermelínem, které mají pořádnou chuť a překvapí i milovníky masa

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Když se u nás v létě začne na lince kupit cuketa, přichází chvíle pro tyhle hermelínovo-cuketové karbanátky. Jsou jednoduché, syté a díky nastrouhanému Hermelínu mají uvnitř měkčí, šťavnatý střed, zatímco na povrchu udělají hezky křupavou vrstvu ze strouhanky. Dělám je nejčastěji k večeři nebo k lehčímu obědu s bramborami a zeleninou.
Obrázek k receptu na Hermelinovo-cuketové karbanátky si zamilujete, pokud jste milovníci Hermelínu, jsou výrazné a překvapivě chutné

Obrázek k receptu na Hermelinovo-cuketové karbanátky si zamilujete, pokud jste milovníci Hermelínu, jsou výrazné a překvapivě chutné

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Hermelinovo-cuketové karbanátky si zamilujete, pokud jste milovníci Hermelínu, jsou výrazné a překvapivě chutné
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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