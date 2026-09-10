Cuketové karbanátky s Hermelínem, které mají pořádnou chuť a překvapí i milovníky masa

Cuketu teď doma strkám skoro všude, do slaného i do sladkého. Sama o sobě nemá nijak výraznou chuť a ochotně vezme za své to, co se k ní přidá, takže se s ní dá docela dobře improvizovat. Typickým příkladem jsou právě i tyhle karbanátky, které zasytí a díky nastrouhanému Hermelínu zůstanou uvnitř měkké a šťavnatější. Zvenku jim zase strouhanka udělá pěknou křupavou vrstvu. Nejčastěji je chystám k večeři, někdy i jako lehčí oběd s bramborami a zeleninou.
Tenhle recept se mi drží v kuchyni hlavně proto, že kolem něj není moc řečí ani nádobí navíc. Přesto výsledek nepůsobí obyčejně. Cuketa je jemná, skoro se v jídle schová, a proto si rozumí s výraznějším sýrem, česnekem a majoránkou.
tu udělá lepší službu než běžný tvrdý sýr, směs po něm není suchá. Hermelín
Můj tip zní: Cuketu po nasolení nechte opravdu odpočinout. Těch 20 minut se může zdát jako zdržení, ale hmota pak líp drží a na pánvi se nerozpadá pod rukama.
Podávám je podle toho, co je zrovna doma. Jednou s novými bramborami na másle a trochou petrželky, jindy jen s
nebo s rychlým dipem z bílého jogurtu. Když pár kousků zůstane do druhého dne, klidně se dají sníst i studené. V létě je to docela okurkovým salátem praktická věc. Recept na hermelínovo-cuketové karbanátky
Doba přípravy: 20 minut + 20 minut odležení cukety Doba smažení: přibližně 12 – 15 minut Počet porcí: 3 – 4 porce Ingredience pro přípravu 1 ks mladá cuketa, asi 250 g 1 ks Hermelín 2 ks jarní cibulky 3 stroužky česneku 3 lžíce ovesných vloček 2 lžíce hladké mouky 1 vejce 3 – 5 lžic strouhanky podle potřeby + další na obalení 1 lžička sušené majoránky 1/2 lžičky soli 1/4 lžičky mletého černého pepře 4 – 5 lžic oleje na smažení Postup přípravy křupavých hermelínovo-cuketových karbanátků
1.
Cuketu omyjte a i se slupkou ji nahrubo nastrouhejte do mísy. Přidejte sůl a ovesné vločky, promíchejte a nechte asi 20 minut stát, aby pustila vodu.
2. Mezitím nastrouhejte nahrubo
Hermelín. Jarní cibulku nakrájejte nadrobno, česnek prolisujte nebo utřete. Majoránku promněte mezi prsty, bude mít výraznější vůni.
3. Z odleželé cukety slijte tekutinu, která se uvolnila, a ještě ji rukama lehce vymačkejte. Nemusí být vysušená úplně, to není potřeba, ale směs by neměla plavat ve vodě.
4. K cuketě přidejte
Hermelín, vejce, jarní cibulku, česnek, hladkou mouku, majoránku a pepř. Všechno promíchejte, až vznikne hmota, která drží pohromadě.
5. Jestli je směs pořád řídká, přisypávejte postupně
strouhanku. Lepší je přidávat ji po lžících. Když se jí dá moc, karbanátky ztěžknou a přijdou o měkký střed.
6. Ze směsi vytvarujte menší karbanátky nebo vyšší placičky. Každý kousek zlehka obalte ve
strouhance. Při smažení pak povrch lépe zezlátne a drží tvar.
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7. Na pánvi rozehřejte vrstvu
oleje na středním plameni. Karbanátky vkládejte až ve chvíli, kdy je olej horký, ale nezačíná se z něj kouřit.
8 Smažte je z první strany asi
4 – 5 minut. Potom je opatrně otočte a nechte dalších 4 – 5 minut dopéct dozlatova. Pokud tmavnou moc rychle, stáhněte plamen. Uvnitř potřebují chvíli, aby se prohřály a sýr pěkně změkl.
9. Hotové karbanátky odkládejte na talíř vyložený papírovou utěrkou. Vytáhne přebytečný tuk a jídlo pak nepůsobí tak těžce.
10. Podávejte je teplé, ideálně s
vařenými bramborami, bramborovou kaší nebo jen se zeleninovým salátem. Do druhého dne vydrží v lednici, ohřát je můžete krátce na pánvi nebo v troubě. Foto: Cooky.cz, Cuketovo-Hermelínové karbanátky Rady z domácí kuchyně Nejlépe vyjdou z mladé cukety, která má jemnou dužinu i slupku. Výraznější chuť dodá špetka drceného kmínu nebo trochu uzené papriky. Při větší dávce tvarujte raději menší karbanátky. Lépe se obracejí a uvnitř se rovnoměrněji prosmaží. Dobře k nim sedí česnekový jogurtový dip, ale klidně i obyčejná tatarka. Pokud chcete měkký střed a pěkně opečený povrch, nechte vytvarované karbanátky ještě 5 minut ležet na prkénku. Strouhanka si mezitím natáhne trochu vlhkosti z povrchu a při smažení lépe drží.
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