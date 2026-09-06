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Čtyřka představila 16 projektů k realizaci, o kterých teď mohou lidé hlasovat

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Až do konce září mohou lidé hlasovat pro projekty, které by měl čtvrtý plzeňský obvod zrealizovat v rámci 4. ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami. Vybírat mohou ze šestnácti nápadů, které byly doporučeny z celkem 160 podnětů. Hlasovat je možné na webu rozhodnete sami.cz nebo pomocí hlasovacích lístků. Na realizaci projektů má Čtyřka připravené dva miliony korun.
Čtyřka představila 16 projektů k realizaci, o kterých teď mohou lidé hlasovat

Čtyřka představila 16 projektů k realizaci, o kterých teď mohou lidé hlasovat

Zdroj: Věra Zilvarová, MO Plzeň 4
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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