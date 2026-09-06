Čtyřka představila 16 projektů k realizaci, o kterých teď mohou lidé hlasovatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čtyřka představila 16 projektů k realizaci, o kterých teď mohou lidé hlasovat
O rychlosti, přesnosti, zkušenostech i pevných nervech rozhodovalo letošní Krajské kolo Cestářského rodea v...
Dva lidé na místě zahynuli při tragické nehodě na dálnici D5, která se stala v neděli ráno. Vozidlo značky...
Přibližně 600 let starou lípu s pochmurným pohádkovým příběhem najdete v malé pošumavské obci Mokrosuky...
Stromy, zadržení vody v přírodě, armáda i historie Brd. To vše spojí už čtvrtý ročník Brdského stromsázení,...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →