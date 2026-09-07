Hříšný tanec olympijského vítěze Šlégra s bývalou miss. Manželka přiznala, že celé video nemůže zveřejnit

Ve zveřejněné pasáži se olympijský vítěz a bývalá Miss České republiky tisknou k sobě v těsném objetí, kolébají se na píseň Večírek a Lucii při tom sklouzávají ramínka letních šatů z ramen. Krátká letní momentka, u které by se člověk ani nezastavil, kdyby ji nedoprovodila autorčina poznámka: „Díky za tohle video, které není úplně celé publikovatelné.“ Co přesně zůstalo mimo záběr, Lucie nevysvětlila. A právě ta mezera mezi tím, co vidíme, a tím, co si domýšlíme, z třicetivteřinového klipu udělala nejsdílenější sportovně-společenský moment začátku září.
Tanec, který už jednou vyhrál korunku
Označení „hříšný“ je novinářská nadsázka, ale ne úplně bez kořenů. Lucie Králová, jak se Šlégrová jmenovala za svobodna, získala v roce 2005 nejen titul Miss České republiky, ale i cenu Miss Talent. Zaujala tehdy moderním erotickým tancem. O jednadvacet let později se motiv vrací: jiná scéna, stejná žena, tentokrát v objetí muže, se kterým je od roku 2010.
Doložená část videa působí smyslně, nikoli skandálně. Šlégr fyzicky vede tanec, drží Lucii pevně u těla, atmosféra je uvolněná a letní. Reakce, která pronikla do médií, zněla spíš pobaveně: „Předseda jede!“ Žádný veřejný poprask, žádné omluvy. Spíš sympatická ukázka partnerské chemie, kterou oba dlouhodobě nijak neskrývají.
Šestnáct let a pořád jiskří
V rozhovoru pro Magazín DNES v roce 2024 Lucie řekla, že i po čtrnácti letech spolu stále touží trávit čas. Letos v srpnu v rozhovoru pro ProŽeny zopakovala totéž jinými slovy; mezi nimi to prý pořád jiskří a vztah stojí na vzájemné podpoře. Taneční video tedy není žádný zlom v image. Je to vizuální verze toho, co o sobě jako pár říkají roky.
Kde přesně video vzniklo, se nepodařilo ověřit. Lucie ho rámuje jako vzpomínku na „krásné léto“ a v červnu 2026 byli manželé doloženě na Santorini; spojení s konkrétním místem je ale jen redakční dedukce, ne potvrzený fakt.
Předseda, radní, záchranář
Zatímco Lucie se chystá na podzim posílit moderátorský tým nového kanálu Prima Sport jako tvář sportovních televizních novin, Jiří Šlégr žongluje s rolemi, které by samy o sobě stačily na celý profil.
- Předseda představenstva HC Verva Litvínov. V lednu 2026 akcionáři zrušili pokyn k likvidaci klubu, právě díky zájmu skupiny bývalých hráčů vedené Šlégrem. V červnu převod dokončili: ORLEN Unipetrol předal klub za symbolickou cenu a zavázal se ho tři roky podporovat částkou 120 milionů korun. Litvínov navíc na jaře udržel extraligu v baráži s Jihlavou 4:1 na zápasy.
- Člen Rady České televize. Orgán veřejné kontroly, který jmenuje generálního ředitele a schvaluje rozpočet, ale nesmí zasahovat do výroby pořadů.
- Bývalý generální manažer hokejové reprezentace. Po mistrovství světa 2026 skončil, protože výkonný výbor svazu nechtěl, aby manažer národního týmu současně vlastnil extraligový klub.
Kontrast je zřejmý: ve dne zachraňuje severočeský hokej a hlídá veřejnoprávní televizi, večer tančí s manželkou tak, že se to „nedá celé publikovat“. Právě tahle dvojakost dělá z krátkého klipu víc než jen bulvární kuriozitu; ukazuje člověka, který umí přepínat mezi světy.
Co zůstalo za střihem
Celé video veřejně neexistuje. Koluje jen pasáž, kterou Lucie sama vybrala jako publikovatelnou, a její mediální popis na iSport/Blesk Sport. Zda v neveřejné části šlo o příliš intimní záběr, vtip pro dva, nebo prostě jen rozmazaný konec nahrávky, ví jen ona a kameraman. Lucie to nechala otevřené, a přesně v tom je celý trik. Jedna věta o nepublikovatelnosti udělala pro dosah víc než jakýkoli filtr.
Na konci dne je to příběh páru, který se po šestnácti letech umí bavit spolu i s publikem. Ramínka spadnou, internet se chytí a Šlégr ráno zase řeší rozpočet Litvínova.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta