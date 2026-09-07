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Rodáci z Vysočiny: Autor Malého Bobše Pleva v kraji učil na řadě škol, i venkovských

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Možná řada lidí neví, že spisovatel Josef Věromír Pleva, autor Malého Bobše, je neodmyslitelně spjatý s Vysočinou. Narodil se totiž na Žďársku - v Moravské Svratce. Během svého života působil hned na několika místech našeho regionu. A dnes si připomínáme výročí jeho úmrtí.
Rodáci z Vysočiny: Autor Malého Bobše Pleva v kraji učil na řadě škol, i venkovských

Rodáci z Vysočiny: Autor Malého Bobše Pleva v kraji učil na řadě škol, i venkovských

Zdroj: Moravská zemská knihovna, citarny.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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