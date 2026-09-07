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Nový domov ostravské vědy je otevřen. Centrum LERCO vyšlo univerzitu na miliardu

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Finančně nejnákladnější investice v historii Ostravské univerzity (OU) je dokončená. V areálu Lékařské fakulty se dnes otevřelo nové vědecko-výzkumné centrum LERCO, které nabídne zázemí nejen pro výzkumníky z Ostravské univerzity, ale také odborníkům z Fakultní nemocnice nebo Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Náklady na stavbu budovy a její vybavení překročily miliardu korun.
Nový domov ostravské vědy je otevřen. Centrum LERCO vyšlo univerzitu na miliardu

Nový domov ostravské vědy je otevřen. Centrum LERCO vyšlo univerzitu na miliardu

Zdroj: Vilém Pospíšil
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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