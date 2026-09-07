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Módní policie z muzikálu: Tuna čekal asi velkou vodu, jeho přehmat vedle zářící Nesvačilové bil do očí!

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Premiéra muzikálu Biograf láska 2 a také oslava nedožitých 80. narozenin zpěvačky Hany Zagorové přilákala spoustu známých osobností. Elegancí překvapila zpěvačka Monika Aboslonová (49), Vendula Pizingerová (54) nebo herečka Denisa Nesvačilová (35). Extravagantní model předvedla herečka Michaela Tomešová (35) a novinář Jan Tuna (53) patrně čekal velkou vodu a tentokrát outfit nevychytal.
Módní policie z muzikálu: Tuna čekal asi velkou vodu, jeho přehmat vedle zářící Nesvačilové bil do očí!

Módní policie z muzikálu: Tuna čekal asi velkou vodu, jeho přehmat vedle zářící Nesvačilové bil do očí!

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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