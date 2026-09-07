Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

McLaren bude řešit, jak k sobě Piastri s Norrisem přistupovali

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vynořily se vzpomínky na minulou sezónu a těsné souboje mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim. Andrea Stella potvrdil, že McLaren se bude interně zabývat chováním obou jezdců ve včerejší Velké ceně.
McLaren bude řešit, jak k sobě Piastri s Norrisem přistupovali

McLaren bude řešit, jak k sobě Piastri s Norrisem přistupovali

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
F1 Velká cena Španělska 2026: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět
F1 Velká cena Španělska 2026: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět
Russell před Antonellim smekl klobouk: Zaslouží si být lídrem
Russell před Antonellim smekl klobouk: Zaslouží si být lídrem

Andrea Kimi Antonelli naprosto ovládl svou domácí Velkou cenu a vysloveně ponížil George Russella, kterého...

Tohle pokračovat nemůže: Potřebujeme pravidla jako v Mercedesu!
Tohle pokračovat nemůže: Potřebujeme pravidla jako v Mercedesu!

V úvodních sekundách dnešní Velké ceny Itálie všem Tifosi pořádně ztuhla krev v žilách. Nechybělo mnoho a...

Víkend F2 v Itálii: Dürksenův perfektní víkend, Tsolov stále lídrem
Víkend F2 v Itálii: Dürksenův perfektní víkend, Tsolov stále lídrem

Joshua Dürksen ovládl víkend formule 2 v Monze a po vítězství ve sprintu přidal triumf také v hlavním...

V Mercedesu je to jasné: Jak určují, kdo má přednost?
V Mercedesu je to jasné: Jak určují, kdo má přednost?

Kořením Velké ceny Itálie byly jednoznačně souboje mezi Georgem Russellem a Andreou Kimim Antonellim, z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.