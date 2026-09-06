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Cestářské rodeo zná vítěze. Nejlepší silničáři poměřili své schopnosti v terénu

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O rychlosti, přesnosti, zkušenostech i pevných nervech rozhodovalo letošní Krajské kolo Cestářského rodea v Kralovicích. Mezi nejlepšími silničáři Plzeňského a Karlovarského kraje se nakonec prosadil Ladislav Řepík ze střediska Horažďovice, který se stal vítězem plzeňského krajského kola. Náročnou soutěžní trať zvládl v čase 3 minuty a 56 sekund.
Cestářské rodeo zná vítěze. Nejlepší silničáři poměřili své schopnosti v terénu

Cestářské rodeo zná vítěze. Nejlepší silničáři poměřili své schopnosti v terénu

Zdroj: Helena Frintová, SÚSPK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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