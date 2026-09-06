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Kraj zadal studii 130 km dlouhé cyklotrasy Bor-Sušice. Propojí Český les a Šumavu

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Studii na dálkovou cyklotrasu z Boru na Tachovsku do Sušice na Klatovsku zadal Plzeňský kraj. Propojí západní pohraničí, konkrétně Český les se Šumavou přes Hostouň, Poběžovice, Domažlice, Kdyni, Klatovy, Běšiny a Velhartice. Délka trasy bude 120 až 130 kilometrů podle toho, kudy povedou nové úseky a propojky polních a lesních cest. Spojí významná města i turisticky atraktivní oblasti v jihozápadní části kraje.
Kraj zadal studii 130 km dlouhé cyklotrasy Bor-Sušice. Propojí Český les a Šumavu

Kraj zadal studii 130 km dlouhé cyklotrasy Bor-Sušice. Propojí Český les a Šumavu

Zdroj: Martin Pecuch
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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