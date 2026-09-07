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Tři lázeňská města v Karlovarském kraji oslaví pět let v UNESCO

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Tři lázeňská města v Karlovarském kraji, Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Františkovy Lázně, oslaví na konci týdne pět let od zápisu na seznam UNESCO. Jsou součástí 11 Velkých lázeňských měst Evropy (Great Spa Towns of Europe), které uchovávají tradici lázeňství. Oslavy trvající tři dny se zaměří nejen na propagaci lázeňství, ale i na infrastrukturu a moderní mobilitu, uvedli představitelé tří lázeňských měst.
Tři lázeňská města v Karlovarském kraji oslaví pět let v UNESCO

Tři lázeňská města v Karlovarském kraji oslaví pět let v UNESCO

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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