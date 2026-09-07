Nesekáte, nezaléváte a přesto máte místo trávníku zlatý koberec. Rostlina za pár korun pokryje i místa, kde tráva dávno vzdala

Klasický trávník v plném slunci a na chudé půdě bojuje s fyzikou. Při časté mělké zálivce si trávy budují povrchové kořeny, což je činí ještě zranitelnějšími vůči dalšímu přísušku. Listy se stáčejí, porost hnědne, a pokud nepřijde déšť nebo hadice, plocha vypadá opuštěně. Podle
NC State TurfFiles nezavlažované trávníky při vlnách veder rychle ztrácejí kondici a regenerují pomalu.
Třezalka kalíškatá pochází z oblastí, kde letní sucho patří k normálu. Po zakořenění zvládá běžné české léto bez rutinní zálivky. Rozšiřuje se rhizomy i nadzemními výhony do souvislého krytu, který potlačuje plevele a drží půdu na svazích. Tmavě zelené, polostálezelené listy vypadají svěže i v srpnu, kdy sousední trávník připomíná slámu. A navíc kvete, což žádný trávník neumí.
Kde přesně třezalku vysadit a jak na výsadbu krok za krokem
Ideální stanoviště pro tento polokeř zahrnuje plné slunce i polostín, suché až průměrně vlhké podloží, svahy, pásy podél plotů a plochy pod stromy s konkurencí mělkých kořenů. Zamokřená místa se nehodí, tam třezalka strádá.
Postup výsadby:
Odstranění drnu – stávající trávník je nutné seříznout nebo odplevelit. Sázet do živého drnu se nevyplácí, sazenice se těžko prosadí. Příprava půdy – prokypřit, případně lehce obohatit kompostem, zajistit odtok vody. Spon výsadby – přibližně 3 až 4 kusy na metr čtvereční, tedy rozestupy kolem 45 centimetrů. Mulčování – vrstva kůry nebo štěpky o tloušťce 5 až 8 centimetrů potlačí plevele, než se porost zapojí. Zálivka v prvním roce – čerstvě vysazené keříky potřebují při suchu pravidelnou vodu. Teprve po zakořenění přichází ta slibovaná nenáročnost.
Optimální termín výsadby spadá do období od podzimu do jara. Kontejnerované sazenice lze sázet i v průběhu vegetace, ovšem s vyššími nároky na zavlažování. Kdo chce efekt ještě letos, měl by sáhnout po hustším sponu a větších rostlinách.
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Cenový rozptyl závisí na velikosti kontejneru. Malé sazenice pořídíte za pár desítek korun, objemnější exempláře se pohybují výš.
Prodejce Velikost Cena Školky Montano 1l kontejner 45 Kč Zahradnictví Franc kontejner 12 cm 77 Kč Hornbach 0,5l balení 96 Kč Zahradnictví Hruška kontejner 5 l 153 Kč Zahradnictví Hruška kontejner 7,5 l 189 Kč
Pro plochu deseti metrů čtverečních při sponu 4 kusy na metr potřebujete čtyřicet sazenic. S nejlevnější variantou vychází celá výsadba na 1 800 korun, zlomek toho, co stojí roční údržba trávníku na stejném místě, počítáme-li zálivku, hnojení a opakované dosévání.
Údržba, která zabere jedno odpoledne ročně
Pravidelné sečení odpadá úplně. Jediný zásah, který třezalka vyžaduje, je jarní řez těsně před rašením: porost se ostříhá nízko, odstraní se poškozené a přestárlé výhony. Rostlina kvete na letošním přírůstku, takže seříznutí podpoří hustší habitus i bohatší nasazení květů. Bez řezu porost postupně dřevnatí a řídne.
Druhý úkol spočívá v kontrole okrajů. Třezalka se šíří podzemními výběžky a v příznivých podmínkách dokáže expandovat i do sousedních záhonů.
Missouri Botanical Garden ji v ideálním prostředí popisuje jako agresivní. Obrubník, zahradní pás nebo pravidelné jarní začištění hranic porostu problém spolehlivě řeší.
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Důležité upozornění pro rodiny s malými dětmi a majitele domácích zvířat: podle NC State Extension je třezalka kalíškatá při požití vysoce toxická. Plody vypadají lákavě, ale ke konzumaci rozhodně určené nejsou.
Okrasný koberec ano, fotbalové hřiště ne
Třezalka kalíškatá exceluje jako okrasná náhrada trávníku v problematických zónách zahrady. Svah, pás pod plotem, okolí vzrostlých stromů, předzahrádka bez pravidelného provozu, všude tam vytvoří efektní, kvetoucí pokryv s minimální péčí. Pro plochy s pravidelným sešlapem, dětské hraní nebo průchozí cestičky se ovšem nehodí. Tam zůstává trávník nebo zpevněný povrch lepší volbou.
Ještě jedna věc stojí za zmínku: třezalka kalíškatá bývá občas zaměňována s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum), známou českou léčivkou. Jde o zcela odlišné druhy; tečkovaná je vyšší bylina šířící se semeny, kalíškatá nízký půdopokryvný polokeř. Podobně odrůda „Hidcote“, kterou zahrádkáři někdy hledají jako alternativu, patří podle autoritativních zdrojů spíše k hybridnímu druhu
Hypericum × hidcoteense a dorůstá do vyššího, kulovitého keře kolem 60 až 150 centimetrů; pro kobercový efekt je tedy méně vhodná než čistý druh nebo jeho kultivar „Rose von Sharon“.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák