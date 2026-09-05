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Populární Brdské stromsázení bude letos ve znamení vody, lesa i tradic

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Stromy, zadržení vody v přírodě, armáda i historie Brd. To vše spojí už čtvrtý ročník Brdského stromsázení, které se uskuteční 19. září v lokalitě Velcí u Jinců. Vojenské lesy a statky ČR společně s 13. dělostřeleckým plukem letos ukážou, že péče o krajinu nekončí výsadbou nového lesa.
Populární Brdské stromsázení bude letos ve znamení vody, lesa i tradic

Populární Brdské stromsázení bude letos ve znamení vody, lesa i tradic

Zdroj: Vojenské lesy a statky ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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