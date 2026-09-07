V knížce po babičce jsem našla starou pohlednici. Netušila jsem, jak mi změní život

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Seděla jsem na podlaze v babiččině ložnici a kolem mě se válely hromady knih. Většinou staré romány, pár kuchařek s ušmudlanými stránkami a také encyklopedie. Babička zemřela v lednu a my jsme měli měsíc na to, abychom byt vyklidili.
Z jedné kuchařky na mě vypadla pohlednice. Pohled na Toronto Skyline, CN Tower osvětlená v noci. Otočila jsem ji. Text psaný modrým inkoustem, trochu vybledlý: Milá Růžo, myslíme na Tebe. Děti se mají dobře, Margaret začala chodit do školy. Doufám, že se Ti daří. Tvoje Helena."
Helena. To jméno jsem nikdy neslyšela.
Otázky, na které nikdo nechtěl odpovídat
Ukázala jsem pohlednici mamce. Seděla v kuchyni a balila nádobí do novin. „Kde jsi to našla?“ zeptala se překvapeně.
"V jedné knize," řekla jsem. "Kdo byla Helena?"
Mamka se odmlčela. Pak řekla: „Babiččina sestra. Emigrovala na západ, když mi byly čtyři roky. Nikdy jsem ji nepoznala.“
"Proč jsi mi o ní nikdy neříkala?"
„Protože o ní nikdo nemluvil. Babička nechtěla. Byl to pro ni bolestný příběh.“
Chtěla jsem vědět víc, ale mamka zavřela krabici s nádobím a řekla, že musí jít na vzduch. Zůstala jsem tam sama s pohlednicí v ruce a pocitem, že jsem otevřela něco, co mělo zůstat zavřené.
Ale nemohla jsem to nechat být.
Pátrání začíná
Doma jsem si sedla k počítači. Zkusila jsem Facebook. Zadala jsem Helena a příjmení, které měla babička za svobodna, plus lokalitu Toronto. Vyskočilo mi sice několik profilů s tím příjmením, ale žádná Helena.
Možná moje prateta není na Facebooku, říkala jsem si. Možná už zemřela. Procházela jsem ty profily a nakonec jsem se rozhodla. Dotyčným jsem poslala stejnou zprávu v angličtině. Hledám část rodiny, která kdysi zmizela za oceánem.
Odpověď přišla hned druhý den
Byla jsem zrovna v práci, když mi přišla notifikace. Ukázalo se, že jeden z těch profilů patří mojí vzdálené sestřenici.
"Růžena je moje babička," napsala mi anglicky. "Byla by ráda, kdybys jí zavolala."
Pod zprávou bylo telefonní číslo.
Zavřela jsem se na záchodě v práci a brečela jsem. Nevím proč. Možná úlevou. Možná vzteky, že jsem o téhle části rodiny celý život nevěděla.
Večer jsem pratetě Heleně zavolala. Mluvila česky s přízvukem, ale dobře. Řekla mi, že když emigrovala, její sestra – moje babička – jí to nikdy neodpustila. Komunisti jí vyhrožovali, že kvůli Heleně přijde o práci a děti se nedostanou na vysokou. Přestaly si psát. Helena jen občas poslala pohlednici,
„Nikdy jsem nepřestala doufat, že se usmíříme. Ale bylo pozdě. A teď jsi se ozvala ty. To je jako zázrak,“ řekla Helena a v hlase se jí zlomil hlas.
Bylo jasné, kam pojedu na dovolenou
Najednou mám pratetu, dva strýce, dvě sestřenice a dva bratrance. Lidi, se kterými sdílím krev, ale nikdy jsem o nich nevěděla.
Na konci června jsem je jela navštívit. Přijali mě velmi vřele, vzali mě na výlety do okolí, viděla jsem nádhernou kanadskou přírodu. Máma se mnou sice neletěla, ale aspoň poslala dárky.
Helena mi ukázala staré fotky – babičku jako mladou holku, jejich rodiče, dům, kde vyrůstaly. Vyprávěla mi příběhy, které jsem nikdy neslyšela. Jak spolu chodily na houby. Jak se hádaly o kluky.
Seděly jsme spolu a brečely. Za všechny ty roky. Za všechno, co mohlo být a nebylo.
Teď už mlčet nebudeme
Někdy si představuju, jak by to bylo, kdyby babička žila. Jestli by se s Helenou usmířily. Jestli by se radovaly, že jsme se našly. Nebo jestli by byla naštvaná, že jsem otevřela staré rány.
Ale pak si říkám – rodina není jen o krvi. Je taky o tom, že se rozhodneme navzájem se neztratit. A já jsem se rozhodla. Ta pohlednica mi změnila život. Dala mi příbuzné, o kterých jsem netušila. A taky mi pomohla pochopit, že mlčení nic nevyřeší.
Teď mám v Kanadě rodinu. Lidi, se kterými sdílím příběhy, geny, smích. Píšeme si přes WhatsApp, pozvala jsem je na Vánoce. A mám taky v ruce tu starou pohlednici z roku 1989, kterou si schovávám v peněžence. Připomíná mi, že někdy stačí jedna maličkost – kus papíru, pár slov – a celý tvůj svět se otočí naruby.
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková