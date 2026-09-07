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Zemřel majitel zámku Březina, který se 12. září mimořádně otevře veřejnosti

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Týden předtím, než se málo známý zámek Březina na Rokycansku po dlouhé době otevře na jeden den veřejnosti, zemřel ve Vídni po těžké nemoci jeho vlastník Filip Sternberg, potomek významného šlechtického rodu. Bylo mu 69 let. Jeho rodině současně patří i mnohem známější hrad Český Šternberk na Benešovsku. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastasia.
Zemřel majitel zámku Březina, který se 12. září mimořádně otevře veřejnosti

Zemřel majitel zámku Březina, který se 12. září mimořádně otevře veřejnosti

Zdroj: Vít Švajcr, Tereza Tulaydan, Adéla Kukačková, Hrad Český Šternberk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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