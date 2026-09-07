Zemřel majitel zámku Březina, který se 12. září mimořádně otevře veřejnosti

Úmrtí známého šlechtice oznámila Zuzana Míková. kastelánka hradu Český Šternberk. Filip Sternberg se narodil 29. října 1956 v Praze jako jediný syn Zdeňka Sternberga a jeho manželky Alžběty. V roce 1968 s rodiči emigroval do Vídně, kde vystudoval práva a pracoval jako advokát. Po restitucích pomáhal otci se správou rodového majetku a po jeho smrti v roce 2021 péči o něj převzal.
Filip Sternberg byl čestným a devočním rytířem Suverénního řádu maltézských rytířů. Rád cestoval a jezdil na motocyklu, vlastnil také malou sbírku historických motocyklů. S manželkou Susanne von Bergovou měl jedinou dceru. V posledních letech žil střídavě ve Vídni a na hradě v Českém Šternberku, který považoval za svůj domov.
Zámek Březina se na den otevře veřejnosti
Na sobotu 12 .září chystají organizátoři unikátní celodenní divadelní program v rámci projektu Zámek v pohybu. Alespoň na jeden den umožní navštívit zámek Březina na Rokycansku, který je v majetku šlechtické rodiny Sterbengů. Sídlo se promění v jedno velké divadelní jeviště a přenese návštěvníky do dob, kdy na zámku sídlil věhlasný přírodovědec Kašpar Maria hrabě ze Šternberka nebo kdy tam jezdil hrát tenis Vlasta Burian.
„Zámek nás uchvátil hned na první pohled nejen svou krásnou, klidnou zahradou. Zámek nám velmi přirostl k srdci a mrzí nás, že o něm veřejnost příliš neví, ačkoliv se i odsud prakticky tvořily naše dějiny. Naším posláním je, aby se do zámku vrátil smích a radost,“ říká za pořadatele Anna Krupková.
Divadelní představení budou 12. září probíhat po celý den od 9 do 17 hodin a zavedou návštěvníky do jinak nepřístupných míst soukromého zámku. Diváci tak dostanou jedinečnou příležitost pohlédnout místní historii téměř do očí a prozkoumat také období, kdy se ze šlechtického sídla stalo za minulého režimu lesnické učiliště. „Děj se tematicky zaměří na motivy rodinných příběhů Sternbergových, tedy rodiny, která zámek na přelomu 18. a 19. století nechala vystavět a dodnes je jeho majitelem. Rolí se ochotně zhostí zkušení průvodci z hradu Český Šternberk, kteří každoročně oživují historii právě na rodovém sídle Sternbergů,“ uvedla Anna Krupková.
Kromě divadla čeká na návštěvníky pestrý doprovodný program. Připraveny jsou komentované vycházky zámeckým parkem, během nichž průvodci odhalí, jak to bylo s původním hradem Březina a jaké byly osudy šternberského panství v 19. a 20. století. Tyto vycházky budou začínat v 10, 12 a 15 hodin.
Za projektem Zámek v pohybu stojí studenti Arts managementu z Vysoké školy ekonomické v Praze. První akci uspořádali v roce 2024 na zámku Dolní Lukavice, kde propojili objevování běžně nepřístupných prostor s živým kulturním programem vzdávajícím hold místní historii. Letošní ročník na tento úspěch navazuje a pokračuje v oživování míst, která mají stále co vyprávět.
Pro nejmenší návštěvníky bude nachystaná dobrodružná „Stezka malého badatele“. Ta se skládá z několika hravých stanovišť, která dětem přiblíží, co všechno obnášelo založení Národního muzea, u jehož zrodu Kašpar Maria hrabě ze Šternberka stál. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Stupno bude v areálu k vidění také tematická výstava žáků. Vzhledem k exkluzivitě a omezené kapacitě místností pořadatelé doporučují včasnou rezervaci míst na webových stránkách akce s názvem Zámek v pohybu - Březina.
Stručná historie zámku Březina
Jáchym hrabě ze Šternberka nechal mezi lety 1790 a 1808 vystavět nový empírový zámek Březina, dokončil jej však až na sklonku života. Jeho dědicem se stal bratr Kašpar Maria hrabě ze Šternberka, který zde nechal zřídit botanickou zahradu. Kašpar byl mimo jiné jedním ze zakladatelů Národního muzea, v jehož čele stál od samotného vzniku až do své smrti.
Hojněji byl zámek využíván během první republiky, kdy sloužil majiteli Jiřímu Douglasovi Sternbergovi jako letní sídlo. V té době byl Jiří Douglas Sternberg také majitelem hradu Český Šternberk.
Roku 1945 vedla zámeckým parkem demarkační linie a o čtyři roky později byl zámek zkonfiskován. V témže roce se na zámku usídlilo lesnické učiliště, které jej opustilo až roku 2002. Mezitím, v roce 1992, restituoval zámek i přilehlý park Zdeněk Sternberg. Později se stal majitelem jeho syn JUDr. Filip Sternberg, který bohužel v sobotu zemřel.