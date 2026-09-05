Pod Vysokou se otevřel moderní asfaltový pumptrack za 3,5 milionu korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pod Vysokou se otevřel moderní asfaltový pumptrack za 3,5 milionu korun
Plameny šlehaly z vchodu do jeskyně, která se nachází v plzeňské ulici Pod Vinicemi v lokalitě u bývalého...
Obří kruhový objezd u plzeňského Makra obkroužily po celém jeho obvodu stovky rudých růží. Stalo se tak na...
O pacienty trpící osteoporózou neboli řídnutím kostí se bude ve Stodské nemocnici starat nová osteologická...
V těsné blízkosti Velkého Javoru, který je nejvyšší horou Šumavy a Bavorského lesa, a hned vedle Malého...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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