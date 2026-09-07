Kinský vychytal v Premier League první nulu za Tottenham. Spurs ale dál trápí gólový půst, neskórovaly ani ve třetím zápase

Dva momenty, které rozhodly o bodu
Kinského výkon se dal zhustit do dvou klíčových situací. V první půli vytáhl zákrok proti Morganu Gibbsi-Whiteovi, nejnebezpečnějšímu hráči Forest, a zabránil otevření skóre. Pak přišla 66. minuta: znovu Gibbs-White, znovu nebezpečí, Kinský vyběhl a střelu částečně zablokoval. Williams sice dorazil odražený míč do branky, ale rukou. VAR gól neuznal.
Nebyl to zápas, v němž by český gólman musel chytat desítky střel. Obrana Tottenhamu jako celek fungovala; oficiální klubový report zaznamenal 24 odkopů celého obranného bloku. Roberto De Zerbi po zápase vedle Kinského vyzdvihl i van Heckeho, van de Vena a Bentancura. Defenziva držela. Problém byl jinde.
Tři zápasy, nula gólů, nula střel na bránu
Tottenham v sezoně 2026/27 zatím neskóroval. Ani jednou. Porážka 0:3 v Brentfordu, domácí prohra 0:2 s Newcastlem, bezgólová remíza v Nottinghamu. Skóre po třech kolech: 0:5, jeden bod, 18. místo tabulky. Pod Spurs zůstávají jen Fulham a Coventry.
A nejde jen o výsledky. Proti Forest si Tottenham nevypracoval jedinou střelu na bránu. Brankář Forest Matz Sels nemusel jediný míč chytat. Podle agentury Reuters šlo o první ligový zápas Spurs bez střely na bránu od dubna 2022. Tři ligové zápasy bez gólu v řadě pak klub nezažil od listopadu 2021.
Historický kontext je ještě tvrdší. Jak upozornil Sports Mole, Tottenham nezačal ligovou sezonu třemi zápasy bez vstřeleného gólu nikdy v éře Premier League. Naposledy se něco podobného stalo v ročníku 1974/75. De Zerbi zdědil tým, který na jaře 2026 zachránil v lize, a dostal prostor na letní přestavbu. Výsledek zatím mluví proti němu.
De Zerbi: „Problém je v poslední třetině“
Italský trenér po zápase veřejně nepanikařil. Řekl, že je zklamaný z výsledku, ale spokojený s výkonem a duchem týmu. Problém podle něj neleží v absenci kvality, ale v rozhodování v poslední třetině hřiště. Jako konkrétní příklad zmínil situaci z druhé půle: Omar Marmoush v závěru střílel, místo aby posunul míč do náběhu Robertsonovi, po kterém by Kudus zakončoval sám na zadní tyči.
Zajímavé bylo i rozhodnutí nenasadit od začátku Mateuse Fernandese, letní posilu za více než miliardu korun. De Zerbi podle pozápasových citací převzatých médii vysvětlil, že Conor Gallagher lépe rozumí fyzickému charakteru zápasu na City Ground. Fernandes přišel na hřiště až v 83. minutě.
Data přitom ukazují paradox: Tottenham měl proti Forest 59 % držení míče a vyšší očekávané góly (xG 1,57). Jenže z toho nevzešla jediná rána, která by Selse donutila k zákroku. Kvalita v kombinaci existuje. Zakončení ne.
Kinský už není nouzový záskok
Příběh českého brankáře v Tottenhamu se za poslední rok a půl proměnil zásadně. Přišel v lednu 2025, premiéru v Premier League si odbyl 15. ledna proti Arsenalu. Zpočátku sloužil jako záloha za Guglielma Vicaria. Pak přišlo Vicariovo zranění a následná operace, a Kinský dostal šanci, kterou proměnil v pravidelné starty.
Na jaře 2026 odchytal pod De Zerbim každý ligový zápas. Klub mu v červnu 2026 nabídl novou smlouvu až do roku 2031. Ještě v květnu 2026 De Zerbi formálně prohlásil, že „Vicario je jednička“, ale do nové sezony nastoupil zase Kinský. Fakticky už nejde o dočasné řešení, jde o brankáře, který si pozici vybojoval výkony a kterému klub dal šestiletý kontrakt.
Čisté konto proti Forest navíc nebylo jeho první v Premier League za Tottenham. Už v dubnu 2026 udržel nulu při výhře ve Wolverhamptonu, kde ho klub vyhlásil hráčem zápasu. Označení „první ligová nula“ by sedělo jen v kontextu aktuální sezony 2026/27.
Co bude dál
Další šanci prolomit gólový půst dostane Tottenham v sobotu 12. září doma proti Evertonu. Nebude to snadný restart; Everton je po třech kolech osmý s pěti body. Spurs potřebují víc než obrannou disciplínu a Kinského reflexy. Potřebují konečně trefit bránu.
Jeden bod z Nottinghamu je lepší než žádný. Ale pro klub, který investoval do přestavby a svěřil ji trenérovi s ambicemi De Zerbiho kalibru, je 18. místo se skóre 0:5 po třech kolech alarmující signál; ne důvod k panice, ale rozhodně důvod k neklidu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner