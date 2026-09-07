Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Nejhlubší zatopená jeskyně Českého krasu sahá 67 metrů pod Berounkou. Vstup vede puklinou, kde se potápěči sotva protáhnou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vlaky mezi Karlštejnem a Srbskem projíždějí pod vápencovou stěnou, kterou denně míjejí tisíce turistů mířících na hrad.
Nejhlubší zatopená jeskyně Českého krasu sahá 67 metrů pod Berounkou. Vstup vede puklinou, kde se potápěči sotva protáhnou

Nejhlubší zatopená jeskyně Českého krasu sahá 67 metrů pod Berounkou. Vstup vede puklinou, kde se potápěči sotva protáhnou

Zdroj: Foto: Doronenko / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Hra s Pokémony z roku 2005 se po vypnutí konzole automaticky smazala. Po 20 letech se objevila vývojářská cartridge a prodala se za 230 tisíc
Hra s Pokémony z roku 2005 se po vypnutí konzole automaticky smazala. Po 20 letech se objevila vývojářská cartridge a prodala se za 230 tisíc
Karafa z kredence se prodala za 780 000 Kč. O ceně rozhodly tři detaily, které většina lidí přehlédne
Karafa z kredence se prodala za 780 000 Kč. O ceně rozhodly tři detaily, které většina lidí přehlédne

Ambrová karafa z třicátých let stojí v pražském starožitnictví 21 400 Kč. Kus z téhož období s jinou...

„Neslyším vás, nainstalujte si opravu.“ Hackeři ze Severní Koreje zneužívají videohovory a už ukradli desítky milionů
„Neslyším vás, nainstalujte si opravu.“ Hackeři ze Severní Koreje zneužívají videohovory a už ukradli desítky milionů

Severokorejská hackerská skupina BlueNoroff proměňuje běžné pracovní videohovory v bránu pro instalaci...

Studánka na Pelhřimovsku údajně vrátila zrak slepé kněžně. Dnes u ní stojí kaplička a voda stále vyvěrá
Studánka na Pelhřimovsku údajně vrátila zrak slepé kněžně. Dnes u ní stojí kaplička a voda stále vyvěrá

Pramen v lese u Studeného podle pověsti vrátil zrak slepé kněžně, a dodnes k němu lidé chodí pro vodu.

Zuby žraloků jsou zbraně na řezání masa, ne na odolávání kyselině. Německý výzkum ukázal, co s nimi dělá klesající pH oceánu
Zuby žraloků jsou zbraně na řezání masa, ne na odolávání kyselině. Německý výzkum ukázal, co s nimi dělá klesající pH oceánu

Potápěči v akváriu Sealife Oberhausen nasbírali přes šest set vyřazených zubů žraloka černoploutvého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.