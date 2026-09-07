Bezdomovec už chtěl vše vzdát. Na poslední chvíli ho zastavil kadeřník. Proměna, kterou předvedl, na internetu způsobila bouři

Reklama
2 min
Bezdomovec už chtěl vše vzdát. Na poslední chvíli ho zastavil kadeřník. Proměna, kterou předvedl, na internetu způsobila bouřiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dělat dobré skutky mají někteří lidé v povaze a díky nim je svět o něco krásnější. Jedním z nich je i tento muž z kadeřnictví, který se rozhodl upravit muže bez domova. Každý člověk s [...]...
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Muž se uprostřed svatebního obřadu přiznal, že miluje jinou ženu. Všichni přítomní nechápali, co se děje. Nevěsta reagovala po svém
Čištění koberce se jeví jako snadná věc. Na skutečně hloubkový úklid poslouží tento druh zeleniny
Krásný koberec v příjemných barevných odstínech a z kvalitního materiálu ihned dodá místnosti atmosféru...
Předpověď na začátek týdne: Počasí v Česku chystá otočku, se kterou už nikdo nepočítal
Teploty v Evropě opět prudce porostou. V Česku bude během úterka až 32 °C, poté se ale musíme připravit na...
Meteorologové varují před nečekaným vývojem: Ve střední Evropě bude už brzy sněžit
Ve střední Evropě se ochladí. Na horách může sněžit a teploty klesnou téměř k nule. Do Česka definitivně...
Spotřebiče, které za žádných okolností nezapojujte do prodlužovačky zároveň s ostatními zařízeními. Riziko vzniku požárů je enormní
Pamatujte na to, že ne všechna zařízení by měla být vždy zapojena do stejného prodlužovacího kabelu,...
Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám Agrofertu
HN.cz
dnes, 16:05
Z plochy pro výcvik autoškoly se stalo provizorní parkoviště, upraví ho na trvalé
Plzeňská Drbna
dnes, 16:05
1 min
Hříšný tanec olympijského vítěze Šlégra s bývalou miss. Manželka přiznala, že celé video nemůže zveřejnit
SportyŽivě
dnes, 16:02
3 min
Tři lázeňská města v Karlovarském kraji oslaví pět let v UNESCO
Karlovarská Drbna
dnes, 16:00
1 min
Toto je maximální doba, kterou by měl člověk strávit ve sprše. S každou minutou navíc vyhazujete peníze z okna
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:00
3 min
Reklama
Nesekáte, nezaléváte a přesto máte místo trávníku zlatý koberec. Rostlina za pár korun pokryje i místa, kde tráva dávno vzdala
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:00
3 min
Nejhlubší zatopená jeskyně Českého krasu sahá 67 metrů pod Berounkou. Vstup vede puklinou, kde se potápěči sotva protáhnou
VědaŽivě.cz
dnes, 16:00
4 min
Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám Agrofertu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:58
Zahodil skvělou a obrovskou šanci: Colapinto neudržel slzy
SvětFormule.cz
dnes, 15:52
1 min
Babiš se pustil do novinářů řečí Hotentálie. Jakeš by vedle něj zněl jako Cicero
Inregion.cz
dnes, 15:48
8 min
Reklama
Zrno: Pohřeb Mladiče je políček Západu. Pro mladé je sexy symbol vlastenectví
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:45
Ukradli kolo a spěchali na vlak. Odjet jim zabránila vyšší moc
Liberecká Drbna
dnes, 15:41
1 min
V knížce po babičce jsem našla starou pohlednici. Netušila jsem, jak mi změní život
FAJNTIP.cz
dnes, 15:40
4 min
Módní policie z muzikálu: Tuna čekal asi velkou vodu, jeho přehmat vedle zářící Nesvačilové bil do očí!
Aplausin.cz
dnes, 15:38
1 min
Prodej elektromobilů v Rusku v létě kvůli nedostatku benzinu prudce vzrostl
HN.cz
dnes, 15:36
Reklama
Kinský vychytal v Premier League první nulu za Tottenham. Spurs ale dál trápí gólový půst, neskórovaly ani ve třetím zápase
SportyŽivě
dnes, 15:35
3 min
Nový domov ostravské vědy je otevřen. Centrum LERCO vyšlo univerzitu na miliardu
Ostravská Drbna
dnes, 15:33
2 min
Bezdomovec už chtěl vše vzdát. Na poslední chvíli ho zastavil kadeřník. Proměna, kterou předvedl, na internetu způsobila bouři
Světkreativity
dnes, 15:31
2 min
McLaren bude řešit, jak k sobě Piastri s Norrisem přistupovali
SvětFormule.cz
dnes, 15:30
1 min
Rodáci z Vysočiny: Autor Malého Bobše Pleva v kraji učil na řadě škol, i venkovských
Jihlavská Drbna
dnes, 15:27
3 min
Reklama
Učebnice hoří. Začátek lidského rodu dostal víc větví, za vše mohla lebka kojence
Svět cestovatele
dnes, 15:21
2 min
Chorvatská policie rozdává turistům pokuty na moři. Za jednu chybu zaplatíte 400 eur
Trendy Život
dnes, 15:20
2 min
TV Óčko točí druhou řadu svlékací show, divákům ukáže „dvojnásobek žen“
Borovan.cz
dnes, 15:14
1 min
Srbská vláda požádala Vučiče o rozpuštění parlamentu a vyhlášení předčasných voleb
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:14
Nováček Sparty Guddal si nebral servítky. Po ostudě v Hradci sepsul spoluhráče
SportyŽivě
dnes, 15:13
3 min
Reklama
Elektromobily, drony i roboti mají problém: Čína přestala dodávat klíčové baterie. Západ zoufale hledá alternativu
Mobify.cz
dnes, 15:11
4 min
Každé miminko pod dohledem. Šternberská porodnice má nové monitory dechu
Hanácká Drbna
dnes, 15:09
1 min
Obce by mohly po taxikářích požadovat zkoušky z češtiny a místopisu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:09
Do legendární Hospody se chodí už 30 let. Nova seriálu nevěřila, natáčení poznamenala smrt
Kinobox.cz
dnes, 15:05
5 min
Pohádka o malé mořské víle Amálce, která se rozhodla, že najde ztracené rybí hlasy
Pohádky bez konce
dnes, 15:05
8 min
Reklama
Fukal: Sparta? Zcela nedůstojné. Chápal bych, kdyby Chorého Slavia prodala
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 15:02
Šéf FIFA chtěl prodat mistrovství světa lidem z okruhu Trumpa. Teď oznámil, že hodlá znovu kandidovat
SportyŽivě
dnes, 15:01
4 min
Beran utekl z výběhu a vydal se na výlet po Budějcích. Majitel má co vysvětlovat
Budějcká Drbna
dnes, 15:01
1 min
Královna pomazánek: Tvarůžková bez kompromisů, lehká, lahodně dochucená a hotová za deset minut
Cooky.cz
dnes, 15:00
3 min
Těžební jáma u Ústí se napouštěla skoro 10 let. Dnes je z ní jezero o 252 hektarech, na břehu mají žít zubři a velbloudi
VědaŽivě.cz
dnes, 15:00
3 min
Reklama
Zapomeňte na fotovoltaiku na střeše či na balkoně. Nově se teď začne dávat úplně jinam
NESPECHEJ.cz
dnes, 15:00
3 min
Opilec na koni rajtoval po celé obci. Při úprku před policisty si rozbil hlavu
Brněnská Drbna
dnes, 15:00
1 min
Egyptské hotely musí okamžitě skončit s oblíbenou atrakcí. Ohrožovala hosty i personál
VědaŽivě.cz
dnes, 15:00
2 min
CENTRUM o páté: Drony, paneláky a nejbohatší Češi
Be Native extra
dnes, 15:00
3 min
Některé odrůdy rajčat v září přirozeně odumřou a nic s tím neuděláte. Jen pár odrůd zvládne plodit až do mrazů
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:00
4 min
Reklama
Reklama
Rusko v odvetě zavírá německý konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty
Spotřebiče, které za žádných okolností nezapojujte do prodlužovačky zároveň s ostatními zařízeními. Riziko vzniku požárů je enormní
Soud čekal na Godlovy, oni nedorazili. Po problémech s dluhy to působí jako pořádná drzost
První čínská automobilka si koupila jméno hokejového klubu. Míří rovnou do české extraligy
Co bylo dřív – slepice, nebo vejce? Otázka, která je starší než věda sama. Odpověď je až překvapivě jednoduchá
Reklama
Reklama