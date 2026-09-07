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Ukradli kolo a spěchali na vlak. Odjet jim zabránila vyšší moc

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Dennívýzva
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Blesková akce jabloneckých strážníků překazila plánované ujetí s cizím majetkem. Dvojice, která ukradla bicykl u místní večerky, stihla i s kočárkem nastoupit do vlaku, odjezdu soupravy však zabránila nečekaná překážka na trati.
Ukradli kolo a spěchali na vlak. Odjet jim zabránila vyšší moc

Ukradli kolo a spěchali na vlak. Odjet jim zabránila vyšší moc

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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