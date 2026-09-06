Tahle 600 let stará lípa ukrývá tajemství. Podle pověsti z ní vychází Bílá paníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tahle 600 let stará lípa ukrývá tajemství. Podle pověsti z ní vychází Bílá paní
Stromy, zadržení vody v přírodě, armáda i historie Brd. To vše spojí už čtvrtý ročník Brdského stromsázení,...
O další lákavou novinku se rozrostla nabídka veřejně přístupných sportovišť v Tachově. V lokalitě pod...
Památkově chráněná nádražní budova ve stanici Plzeň-Jižní Předměstí prochází náročnou rekonstrukcí za 85...
Plameny šlehaly z vchodu do jeskyně, která se nachází v plzeňské ulici Pod Vinicemi v lokalitě u bývalého...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →