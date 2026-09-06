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Tahle 600 let stará lípa ukrývá tajemství. Podle pověsti z ní vychází Bílá paní

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Přibližně 600 let starou lípu s pochmurným pohádkovým příběhem najdete v malé pošumavské obci Mokrosuky nedaleko Sušice. Lípa u Zelených je památným stromem a roste na okraji vsi před bývalým hospodářstvím u silnice ve směru na obec Hory Matky Boží. Nádherná lípa velkolistá vysoká 23 metrů má obvod kmene 835 centimetrů.
Tahle 600 let stará lípa ukrývá tajemství. Podle pověsti z ní vychází Bílá paní

Tahle 600 let stará lípa ukrývá tajemství. Podle pověsti z ní vychází Bílá paní

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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