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Dva mladí lidé ráno zahynuli v dodávce. Zřítila se z mostku na dálnici D5

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Dva lidé na místě zahynuli při tragické nehodě na dálnici D5, která se stala v neděli ráno. Vozidlo značky Citroën Jumper spadlo z mostku. K události vyjížděli záchranáři a hasiči po půl šesté ráno na 65. kilometr dálnice D5 ve směru na Prahu.
Dva mladí lidé ráno zahynuli v dodávce. Zřítila se z mostku na dálnici D5

Dva mladí lidé ráno zahynuli v dodávce. Zřítila se z mostku na dálnici D5

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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