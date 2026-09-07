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Notorická útěkářka opět utekla z psychiatrické nemocnice, kde se dlouhodobě léčí

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Na útěku je opět pacientka Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Jedná se o opakovaný útěk z uvedeného zařízení na Plzeňsku. Policie teď po čtyřiačtyřicetileté ženě s trvalým bydlištěm na Klatovsku vyhlásila celostátní pátrání.
Notorická útěkářka opět utekla z psychiatrické nemocnice, kde se dlouhodobě léčí

Notorická útěkářka opět utekla z psychiatrické nemocnice, kde se dlouhodobě léčí

Zdroj: Jan Luxík + Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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