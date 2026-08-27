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VIDEO: Půlkilometrová fronta na kostýmy. Výprodej v Olomouci vzali lidé útokem

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Několik set lidí z celé republiky vzalo dnes ráno ztečí sklad divadelního fundusu Moravského divadla na okraji Olomouce. Výprodej zhruba 4500 kostýmů, které se za poslední desítky let objevily v tamních inscenacích činohry, baletu i opery, si nenechaly ujít nadšenci z celé republiky. První z nich bivakovali přede dveřmi už od 03:00, o šest hodin později po otevření skladu měřila fronta zájemců přes půl kilometru. Ze skladů si lidé odnášeli mohutné róby, ale i vyšívané šaty, saka či dobové uniformy.
Moravské divadlo Olomouc nabídlo veřejnosti více než čtyři tisíce kostýmů

Moravské divadlo Olomouc nabídlo veřejnosti více než čtyři tisíce kostýmů

Zdroj: Hanácká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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