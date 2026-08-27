VIDEO: Půlkilometrová fronta na kostýmy. Výprodej v Olomouci vzali lidé útokem

Nadšenci zástupce divadla bombardovali na mobilních i pevných linkách, ale i prostřednictvím e-mailů už dva týdny dopředu, hned po zveřejnění nabídky. „Jsou to jednotlivci, ale i spolky, lidé z muzeí, zámků či hradů,“ řekla vedoucí divadelní půjčovny kostýmů Ivana Čeplová. Přiznala, že sama se s divadelním fundusem loučí nerada. „Je mi smutno, všichni k těm kostýmům máme vztah. Musíme ale ten fundus obměňovat, máme spoustu nových premiér, jsou zase nové kostýmy, sklady nejsou nafukovací,“ doplnila Čeplová.
První nadšenec přijel do Olomouce z Havlíčkova Brodu. Povolené množství pěti kusů záhy vyčerpal. „Já jsem ani nespal, do Olomouce jsem přijel v půl třetí ráno. Jdu hlavně po vojenských věcech, některé využiji jako doplňky, například tenhle kostým kupuju kvůli knoflíkům nebo nášivkám,“ prohlásil Oldřich Holsbauer. Doplnil, že pro něj byla dnešní akce premiérou.
Jen pár metrů za ním místo v řadě obsadila parta čtyř mladých lidí z Olomouce, kteří se věnují divadlu bez diváků s názvem Larp. Čas si krátili hraním karet na rozložené dece. „Jsme tady od 07:00, účastníme se různých akcí v kostýmech, je to pro nás super příležitostech sehnat zajímavé kousky,“ zmínil Matěj Šverma. Doplnil, že s výprodejem fundusu mají zkušenost již z června v libereckém divadle.
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Nadšenci se po vstupu do skladu mohli probírat desítkami stojanů, na kterých visely kostýmy napříč historickými obdobími, šaty, vestičky, dobové uniformy i objemné róby vážící několik kilogramů.
„Děkujeme za obrovský zájem, který u vás prodej našeho divadelního fundusu vyvolal! Moc nás těší, kolik z vás si chce odnést domů kousek divadelní historie. Zároveň vás ale prosíme, obrňte se trpělivostí. V místě je velké množství lidí a zvýšený provoz. Dávejte proto pozor nejen na sebe, ale i na ostatní – zejména při pohybu mezi auty a v okolí příjezdu a parkoviště,“ uvedli v průběhu dopoledne zástupci divadla na sociálních sítích.
Podle ředitele divadla Davida Gerneše se v nabídce ocitly i letité kostýmy a róby, které v době své výroby stály tisíce korun; divadlo je nabízelo zájemcům za zbytkovou cenu od 20 do 500 korun. Kritériem pro jejich vyřazení byl podle Ivany Čeplové i současný divadelní trend. „Jde například o kostýmy, o které výtvarníci za poslední roky nejevili zájem. Jde také o jejich velikosti, ale i stáří kostýmů - některé kvůli obnošení už na jeviště nemohou. Důvodem bylo i to, že se nám zmenšují skladovací prostory,“ dodala Čeplová.
Takzvaný fundus Moravského divadla aktuálně čítá na 10.000 kusů ošacení, divadelním nadšencům nabídlo divadlo zhruba 4500 kusů. Výprodej měl trvat dva dny, pravděpodobně však kvůli velkému zájmu skončí již dnes.