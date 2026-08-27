Soukalová před porodem rozesmála tisíce lidí. V kostýmu Obelixe nepotřebovala jedinou vycpávku

Dvaatřicetiletá bývalá biatlonistka zveřejnila 26. srpna 2026 na svém instagramovém profilu společnou fotku s partnerem Milošem Kadeřábkem. On jako Asterix, ona jako Obelix, s galskou helmou, parukou a těhotenským břichem, které odvedlo veškerou práci za kostýmní výplň. Do popisku přidala pointu, která se okamžitě rozletěla po českém internetu: „Porod blízko a kostým Obelixe rázem vůbec nepotřebuje vycpávky… Asi si takový outfit pořídím na nástup do porodnice.“ Komentáře pod příspěvkem se plnily slovy jako „geniální“, „top strop“ nebo „jste kouzelní“. Jenže tenhle vtípek není náhodný výstřelek. Je to zatím poslední díl série, kterou Soukalová buduje celé druhé těhotenství.
Proč zrovna Obelix
Sama Soukalová volbu kostýmu veřejně nevysvětlila, ale důvod je čitelný na první pohled. Obelix je ikonicky objemný, podle oficiálního webu série Astérix je to „velký, silný a neodolatelně robustní“ Galův parťák. V páru s menším Asterixem vzniká kontrast, který funguje okamžitě a bez vysvětlivek. Stačí dvě sekundy scrollování a pointa je jasná: devátý měsíc těhotenství plus Obelixův objem rovná se nulová potřeba vycpávek. Kadeřábek v roli drobného Asterixe celou kompozici doladil.
Od březnového videa po srpnovou galskou helmu
Soukalová druhé těhotenství oznámila 12. března 2026 vtipným videem na Instagramu, už tehdy s nadsázkou a jako párovou záležitost. V červnu přišla další vrstva. V Show Jana Krause mluvila o posledním trimestru otevřeně: chce rodit v nemocnici, alternativní porod ji neláká a na sítích záměrně ukazuje i nepořádek doma, protože nechce nahrávat falešné dokonalosti. O pár dní později na Instagramu napsala, že váží skoro o dvacet kilo víc než obvykle, a cítí se ve svém těle hezky.
Pak přišel srpen. Devátý měsíc. A s ním i přiznaný strach: jak rozdělí lásku a pozornost mezi dvě děti, jak zvládne porod. Obelixovská fotka z 26. srpna tak působí jako vědomé odlehčení těsně před finále, vtip, který přichází po týdnech upřímnosti.
Jiné těhotenství, jiná strategie
První těhotenství v roce 2021 vypadalo jinak. Soukalová tehdy přiznala, že s pravdou musela ven, protože bříško už nešlo schovat pod šaty. Zpráva šla nejdřív přes televizní rozhovor, Instagram následoval. Druhé těhotenství je od začátku jiné, veřejnější, inscenovanější, ale paradoxně i autentičtější. Víc humoru, víc tělesných detailů, víc přiznaných pochybností. Pupík jako odkládací stolek na hrnek. Dvacet kilo navíc bez omluvy. Galská helma v devátém měsíci.
S Kadeřábkem, podnikatelem, se podle iDNES.cz znají přibližně devět let a jsou spolu zhruba šest let. Mají dceru Izabelu a od jara 2024 jsou zasnoubení, informace, která vyplula na povrch v závěru dokumentu Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí.
Co bude dál
Přesný termín porodu Soukalová nezveřejnila. Z časové osy ale vyplývá, že to může být otázka dní: 17. srpna byla v devátém měsíci, o devět dní později už psala o nástupu do porodnice. Sama říkala, že si přeje hlavně rychlý porod a zdravé dítě.
Jestli si galský kostým skutečně vezme na porodní sál, to se asi nedozvíme. Ale s ohledem na to, jak Soukalová posledních šest měsíců komunikuje, by to vlastně ani nepřekvapilo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta