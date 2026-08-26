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Modrobílý expres Sigmáků do Ostravy nevyrazí. Fanoušci pojedou autobusy

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Vlakový speciál určený pro přepravu fanoušků fotbalové Sigmy nakonec na sobotní utkání do Ostravy nevyjede, v předstihu se nepodařilo naplnit určenou kvótu zájemců. Forma společného výjezdu se tedy změní, příznivci hanáckého klubu na duel s Baníkem společně pocestují autobusy.
Modrobílý expres Sigmáků do Ostravy nevyrazí. Fanoušci pojedou autobusy

Modrobílý expres Sigmáků do Ostravy nevyrazí. Fanoušci pojedou autobusy

Zdroj: SK Sigma Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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