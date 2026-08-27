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Organizátoři US Open odmítli dát divokou kartu trojnásobnému grandslamovému šampionovi. Pak zasáhl osud

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24. srpna 2026 se Stan Wawrinka loučil s New Yorkem přes Instagram. O dva dny později mu US Open zavolalo zpátky.
Organizátoři US Open odmítli dát divokou kartu trojnásobnému grandslamovému šampionovi. Pak zasáhl osud

Organizátoři US Open odmítli dát divokou kartu trojnásobnému grandslamovému šampionovi. Pak zasáhl osud

Zdroj: Carine06 / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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