Organizátoři US Open odmítli dát divokou kartu trojnásobnému grandslamovému šampionovi. Pak zasáhl osud

Příběh poslední sezony čtyřicetiletého Švýcara na americkém grandslamu není ani o křivdě, ani o happy endu. Je o systému, který funguje přesně tak, jak má, a přesto dokáže zacházet s vlastním šampionem jako s číslem na čekací listině. Wawrinka zvedl trofej na US Open v roce 2016, drží tři grandslamové tituly a v prosinci 2025 oznámil, že sezona 2026 bude jeho poslední. Melbourne mu dal divokou kartu. Wimbledon mu dal divokou kartu. Paříž s ním počítala. New York ne.
Jak se rozdávaly karty
Mužské divoké karty do hlavní soutěže US Open 2026 zmizely rychle a podle jasného klíče. J. J. Wolf prošel přes US Open Wild Card Challenge, Sebastian Gorzny přes American Collegiate Player Wild Card Playoff, Jack Kennedy jako šampion USTA Boys‘ 18s. Gaël Monfils a Dane Sweeny dostali reciproční místa. Poslední volnou kartu obdržel 22. srpna Američan Patrick Kypson.
Kypson přitom nebyl žádné neznámé jméno, na jaře 2026 dosáhl kariérního maxima na 89. místě žebříčku, v Acapulcu porazil de Minaura. Z pohledu USTA šlo o investici do vlastního systému: americký hráč, produkt americké rozvojové cesty, aktuálně ve formě. Logika byla obhajitelná. Problém byl v tom, koho nechala za dveřmi.
Jeden grandslam, čtyři přístupy
Kontrast s ostatními grandslamy je nejsilnějším argumentem těch, kdo rozhodnutí US Open kritizovali.
- Australian Open – 9. ledna 2026 přidělilo Wawrinkovi divokou kartu do hlavní soutěže. Bez otálení, bez podmínek.
- Roland Garros – původně mu rovněž přidělilo divokou kartu. Po odhlášení Lorenza Musettiho se ale Wawrinka dostal přímo do hlavní soutěže a jeho karta přešla na Francouze Clémenta Taburona.
- Wimbledon – divoká karta; po vyřazení Wawrinka veřejně děkoval pořadatelům za gesto.
- US Open – žádná karta. Žádné veřejné vysvětlení.
Tři grandslamy tedy Wawrinkovu poslední sezonu aktivně podržely. Čtvrtý, ten, kde v roce 2016 porazil Djokoviče ve finále, ho nejprve nechal mimo.
Proč USTA neměla tolik prostoru, jak se zdá
Americký tenisový svaz garantuje minimálně šest divokých karet pro hráče z NCAA programu. K tomu přidejte reciproční dohody s jinými federacemi, domácí juniorské šampiony a výkonnostní soutěže. Volná diskrece, tedy místa, o nichž rozhoduje čistě vedení turnaje, je výrazně menší, než si běžný fanoušek představí.
Neznamená to, že USTA nemohla najít cestu. Znamená to, že „ceremoniální“ karta pro loučícího se veterána musela v americkém modelu soutěžit s institucionálními závazky. A prohrála. Podle nás šlo o rozhodnutí legitimní z hlediska pravidel, ale komunikačně velmi chladné. Trenér Magnus Norman to na sociálních sítích shrnul slovy: „Tohle opravdu bolí.“ Novinář Ben Rothenberg na platformě X navrhl systémovou výjimku pro bývalé šampiony, aby se podobná situace neopakovala.
Čtyřiadvacet hodin mezi rozloučením a návratem
25. srpna zveřejnil Wawrinka na Instagramu rozlučkový vzkaz. Vzpomínal na první příjezd do New Yorku z malé švýcarské vesnice, na emoce, které nikde jinde nezažil, na vztah k městu, které se mu stalo druhým domovem. Zakončil slovy „Navždy vděčný. Navždy New York.“ Žádný útok na organizátory, žádná hořkost. Jen uzavřená kapitola.
O den později se kapitola znovu otevřela. Patrick Kypson oznámil odstoupení kvůli zranění. US Open tentýž den přidělilo uvolněnou kartu Wawrinkovi. Švýcar přijal. Žádný veřejný apel, žádný nátlak, jen řetězec přesunů v posledním týdnu před turnajem, který nakonec vyústil tam, kam měl podle většiny tenisového světa směřovat od začátku.
Kde a kdy Wawrinku sledovat
Hlavní soutěž US Open 2026 startuje 30. srpna. Los proběhl 27. srpna v poledne newyorského času. Pro české diváky jsou přenosy dostupné online na HBO Max s kompletním pokrytím všech zápasů, v lineární televizi pak výběrově na Eurosportu 1 a 2.
Wawrinka pravděpodobně nastoupí k poslednímu grandslamovému zápasu kariéry. Flushing Meadows mu rozlučku málem odepřelo, a nakonec mu ji umožnilo jen díky cizímu zranění. Systém fungoval. Elegantní to nebylo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář