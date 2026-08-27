Na vnitřek záchodové nádržky se při úklidu běžně zapomíná. Důkladně vyčistit ho lze i bez agresivní chemie

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Na vnitřek záchodové nádržky se při úklidu běžně zapomíná. Důkladně vyčistit ho lze i bez agresivní chemiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Že se dá domácnost uklízet bez použití chemikálií, to už se ví. Takto snadno si ale můžete vyčistit i toaletu a nádržku na vodu a zároveň se zbavit všech bakterií.
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Zdroj: Fotografie: MTSRider18/ Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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