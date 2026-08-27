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Dvě mladé policistky se postavily ozbrojenému lupiči. Zadržely ho během pár vteřin

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Maskovaný muž se zbraní v ruce se v úterý večer pokusil vyloupit čerpací stanici na Táborsku. Na místo přepadení jako první dorazí dvě mladé policistky z táborské dopravní policie. Devatenáctiletého mladíka se jim podařilo zadržet během několika vteřin.
Dvě mladé policistky se postavily ozbrojenému lupiči. Zadržely ho během pár vteřin

Dvě mladé policistky se postavily ozbrojenému lupiči. Zadržely ho během pár vteřin

Zdroj: Budějcká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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