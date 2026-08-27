Bývalý křídelník Sparty si otevřel střelecký účet v Saúdské Arábii. Haraslínova střela k tyči nedala brankáři šanci

Středa 26. srpna 2026, stadion Al Majma’ah Sport City. Al-Fateh hraje venku proti Al-Faisaly a po dvou úvodních porážkách v sezoně 2026/2027 zoufale potřebuje bod. Ve 29. minutě Zaydou Youssouf rozjede rychlý protiútok, míč se dostane k Haraslínovi na levou stranu pokutového území. Slovenský křídelník si balon přebere, otočí tělo a pravačkou pošle ránu přes brankáře Fernanda Pacheca do pravého spodního rohu. Gólman nemá šanci, střela letí na vzdálenější tyč, z úhlu, který mu bere výhled i reakční čas. Je to 1:0 a Haraslínův první soutěžní gól v saúdské lize.
Od Letné do Al-Ahsy za dva týdny
Časová osa je působivě strmá. 12. srpna Al-Fateh oficiálně oznámil podpis smlouvy do roku 2029. O čtyři dny později Haraslín sledoval z lavičky debakl 0:3 od Al-Nassr v úvodním kole. Ve druhém kole přišla další porážka, 0:1 s Al-Ettifaq. A ve třetím už skóroval. Od razítka na kontraktu ke gólu uběhlo přesně čtrnáct dní.
Pro klub, který ho podle českých médií stál kolem 150 milionů korun, je to přesně ten typ signálu, který potřeboval. Al-Fateh nepřivedl jméno z evropského fotbalu. Přivedl hráče, který umí zakončit z levého meziprostoru po brejku, tedy přesně to, co od něj chtěl.
Bod, který neskrývá problémy
Haraslínova trefa ovšem nestačila na výhru. Ve 41. minutě srovnal Christian Bassogog po zásahu potvrzeném VAR a zápas skončil 1:1. Al-Fateh tak po třech kolech drží jediný bod a krčí se na šestnáctém místě osmnáctičlenné soutěže.
Jeden gól tuhle bilanci nezmění. Změní ji až to, jestli Haraslín bude produkovat pravidelně, a jestli kolem něj tým dokáže stavět funkční ofenzivu. V samotném utkání s Al-Faisaly nicméně nebyl jen o jedné trefě: oficiální komentář SPL eviduje další dvě jeho zakončení, z nichž jedno Pacheco vyrazil. Aktivita tam je. Otázka zní, jestli vydrží.
Co nechal za sebou na Spartě
Ze Sparty odcházel jako kapitán, symbol dvou titulových sezon. Za klub odehrál 194 soutěžních zápasů, nastřílel 59 gólů, přidal 36 asistencí. V poslední ligové sezoně dal třináct branek. Rozlučka byla emotivní, Sparta ho ve svém prohlášení zařadila mezi klíčové postavy novodobé éry, sám Haraslín se loučil se slzami.
Na Letné ho typologicky nahradil Matěj Jurásek. Sportovní ředitel Tomáš Rosický při jeho představení přímo zmínil, že Jurásek byl vytipovaný jako varianta pro případ Haraslínova odchodu, profil hráče do soubojů jeden na jednoho, schopného okamžitě zapadnout do sparťanského stylu.
Reprezentace na obzoru
Haraslín byl už před přestupem do Saúdské Arábie vnímán jako zavedená opora slovenského národního týmu pod trenérem Vladimírem Weissem. Gól ve třetím kole SPL potvrzuje, že přesunem na Blízký východ nevypadl z herního rytmu, a to je podstatné s ohledem na blížící se program Ligy národů.
Slovensko čekají čtyři zápasy v rychlém sledu: 26. a 29. září doma proti Moldavsku a Kazachstánu, pak 2. a 6. října venku proti Faerským ostrovům a znovu Moldavsku. Nominaci jeden gól neudělá, ale aktivní forma v klubu je přesně to, co trenér potřebuje vidět.
Čtrnáct dní od podpisu, první gól, první bod pro tým. Pro Al-Fateh je to zatím málo na záchranu sezony. Pro Haraslína je to přesně dost na to, aby ukázal, že nepřijel jen inkasovat výplatu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner