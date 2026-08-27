Cibulové slupky vyhazuje 9 z 10 zahrádkářů. Přitom stačí jedna hrst na hrnec vody a okurky plodí, jako by je někdo přepnul na turbo

Okurky jsou oblíbenou plodovou zeleninou, která si žádá nenáročnou, ale pravidelnou a specifickou péči. Abyste si pochutnali na šťavnatých a osvěžujících hadovkách nebo
mohli zavařit hromadu křupavých nakládaček, musíte věnovat pozornost odpovídajícímu hnojení. Okurky si budou skvěle rozumět s hnojivem z cibulových slupek nebo jedlé sody. Jak pečovat o nenasytné okurky
Pěstování okurek má svá specifika. Jedná se o plodinu tzv. první trati, to znamená zeleninu obzvlášť náročnou na živiny v půdě. Nejen, že se okurky sází do předem vyhnojeného záhonu, ale je více než na místě
přihnojovat je po celé období vegetace. Jinak hrozí, že se dočkáte jen minima plodů, k tomu ještě hořké chuti. Kromě hnojení nezapomeňte rostliny chránit před plísňovými chorobami, na které okurky bývají náchylné. Cibulové slupky – ideální hnojení pro okurky
Cibulové slupky jsou pro okurky opravdovým darem z nebes. Tinktura, kterou z nich velice jednoduše připravíte, slouží jako přírodní fungicid, takže okurky budou chráněny před nebezpečnými plísněmi,
obohatí půdu o cenné látky, ochrání rostliny před škůdci a prodlouží dobu jejich plodnosti. Do tří litrů vody vsypte dvě až tři hrsti cibulových slupek, přiveďte k varu a vařte 5 až 7 minut. Poté nálev nechte vychladnout a sceďte.
Než se na hnojení okurek vrhnete, hotový nálev zřeďte deseti litry vody, v ideálním případě dešťové, která je měkká a
neobsahuje chlór, na který jsou okurky velice citlivé. Rostliny nejdříve zalijte a poté aplikujte samotné hnojivo – každý keřík zalijte litrem cibulového roztoku. Hnojte pravidelně jednou za čtrnáct dní. Zdroj fotografie: Pixabay Hnojení okurek usnadní i jedlá soda
Všestranným pomocníkem v zahradě i v domácnosti je
jedlá soda. Ta vám usnadní i hnojení plodové zeleniny, včetně hladových okurek. Díky ní budou rostliny odolnější a chráněné před škůdci a chorobami, které by mohly okurkovou sezónu rychle ukončit. Jednu polévkovou lžíci jedlé sody rozpusťte v deset litrech vody a každou rostlinu zalijte jedním litrem hotového roztoku. Takovou zálivku bohatě stačí provést třikrát za sezónu.
VIDEO Jak pečovat o salátové okurky
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři