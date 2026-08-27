Smíchovští policisté jsou zpět: Startuje osmá řada Kriminálky Anděl

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Smíchovští policisté jsou zpět: Startuje osmá řada Kriminálky AndělPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nové případy, současná témata, výraznější vizuál a sehraný tým kriminalistů v podání Davida Švehlíka, Heleny Dvořákové, Marka Taclíka, Michala Novotného, Jiřího Dvořáka a Marty Dancingerové. Televize Nova začne vysílat šestnáct nových epizod jednoho z nejoblíbenějších českých kriminálních seriálů, Kriminálky Anděl.
Kriminálka Anděl
Zdroj: TV Nova
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