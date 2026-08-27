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Z Hané pro titul na US Open. Muchová s Menšíkem v růžové triumfovali v New Yorku

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Na kurtu slavného turnaje US Open na jedničku zafungovala spolupráce Karolíny Muchové z Olomouce s prostějovským tenistou Jakubem Menšíkem. Ve smíšené čtyřhře pár z Hané nenašel přemožitele, ve finále si poradil s italsko-švýcarským párem Flavio Cobolli, Belinda Bencicová.
Z Hané pro titul na US Open. Muchová s Menšíkem triumfovali v New Yorku

Z Hané pro titul na US Open. Muchová s Menšíkem triumfovali v New Yorku

Zdroj: US Open
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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