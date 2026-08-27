Česnek není pouze obyčejnou kuchyňskou surovinou. Přírodní léčitelství využívá jeho sílu proti celé řadě neduhů

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Česnek není pouze obyčejnou kuchyňskou surovinou. Přírodní léčitelství využívá jeho sílu proti celé řadě neduhůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Česnek není jen oblíbenou surovinou při vaření. Používal se již v dřívějších letech v tradičním léčitelství. Byl oblíbený pro své antimikrobiální a protizánětlivé vlastnosti. Obsahuje vitamíny C, A, B, také minerální látky, jako jsou draslík, nebo hořčík. Nalezneme v něm i některé stopové prvky, mezi které patří měď, selen, vápník, nebo zinek.
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