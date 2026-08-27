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Česnek není pouze obyčejnou kuchyňskou surovinou. Přírodní léčitelství využívá jeho sílu proti celé řadě neduhů

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Česnek není jen oblíbenou surovinou při vaření. Používal se již v dřívějších letech v tradičním léčitelství. Byl oblíbený pro své antimikrobiální a protizánětlivé vlastnosti. Obsahuje vitamíny C, A, B, také minerální látky, jako jsou draslík, nebo hořčík. Nalezneme v něm i některé stopové prvky, mezi které patří měď, selen, vápník, nebo zinek.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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