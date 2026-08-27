Anežka z Ulice maturovala v Abú Dhabí ze šesti předmětů. V Česku o tom skoro nikdo nevěděl

Představitelka seriálové Anežky se už před třemi roky přestěhovala Abú Dhabí, kde pracuje její otec. VIP život zaznamenal, že tam podle Novy Karolína Lipowská začala chodit na mezinárodní školu. Nikoho to tehdy nijak zvlášť nezajímalo.
Ve skutečnosti je ale poměrně dost zajímavé, co to ve skutečnosti vlastně znamená: česká herečka, která od dětství stála před kamerou, odešla na dva roky do jednoho z nejnáročnějších středoškolských programů na světě. A dokončila ho. Britská škola, diplomatický otec, šest předmětů
Škola v emirátech je konkrétně
British International School Abu Dhabil. Lipowská je tam vedená jako absolventka třídy 2024. Důvod přesunu nebyl studijní výměna ani herecká stáž. Její otec nastoupil na diplomatickou misi a rodina se přestěhovala s ním. Na BIS Abu Dhabi prošla dvouletým programem International Baccalaureate Diploma. V reportáži TV Nova z května 2026 popsala svých šest maturitních předmětů: Vyšší úroveň (Higher Level): byznys, tělesná výchova v její „víc vědecké“ podobě, divadlo Standardní úroveň (Standard Level): němčina, matematika, angličtina
Zkoušky se rozložily do dvou týdnů a kombinovaly písemné testy s ústními částmi. Výsledky se podle ní posílaly anonymně „do celého světa“, žádná místní komise, žádná osobní zaujatost.
Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Co je IB maturita a proč se nedá srovnat s českou
Program IB Diploma vyžaduje šest předmětů, z toho minimálně tři na vyšší úrovni. K tomu přibývají tři povinné složky: teorie poznání (TOK), rozšířená esej a projekt CAS propojující kreativitu, aktivitu a službu komunitě. Maximum je 45 bodů; pro získání diplomu je potřeba splnit přísné kombinační podmínky.
Česká maturita je proti tomu užší: čtyři zkoušky, silná vazba na konkrétní školní komisi, jednorázový termín.
IB hodnocení funguje jinak: externě hodnocené části mohou být přeznačeny nezávislým senior examinerem, hranice známek se stanovují na základě mezinárodně konzistentních standardů. Menší závislost na jednom zkoušejícím, větší standardizace.
Pro studenta zvyklého na dynamiku „záleží, kdo vás zkouší“ je to zásadní rozdíl. A klíčová praktická otázka: je IB z Emirátů v Česku platná? Ano. FAMU ji posuzuje jako zahraniční maturitní vysvědčení podle zákona o vysokých školách, MFF UK ve svých přijímacích podmínkách přímo uvádí doklad o udělení Mezinárodního bakalaureátu jako jednu z přijatelných variant. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Proč to v Česku prošlo bez povšimnutí
Lipowská informaci neskrývala. Problém byl jinde: v Abú Dhabí nikdo nevěděl, co je Ulice. Jak sama řekla v rozhovoru pro
Reflex, její seriálová známost tam nefungovala. A v Česku zase chyběl kontext: zpráva o přesunu vyšla jako seriálová zajímavost na webu TV Nova, maturita se veřejně řešila až v letošní bonusové reportáži. Tři roky mezi tím, ticho. Nicméně její zahraniční etapa skončila maturitním vysvědčením.
Po návratu do Česka absolvovala gap year a intenzivní kurz Production Team Studies na FAMU International. Uspěla. Dnes je vedená jako studentka prvního ročníku bakalářského programu Produkce na FAMU. Cesta od Anežky Klímové k filmové produkci vedla přes Abú Dhabí, a
dva roky, o kterých český divák prakticky nevěděl. Lipowská dnes sedí ve střižně na FAMU a zároveň se vrací na plac Ulice. Dvě paralelní identity, které se potkaly až teď, když se někdo podíval na její životopis pozorněji.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová