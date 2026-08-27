Nezávislí ekonomové z EU spočítali průměrnou mzdu v Česku: Neříkají vám pravdu, realita je úplně jiná

Číslo, které nepoznáte na vlastní výplatě
Když si otevřete výplatní pásku a vidíte tam třeba 38 tisíc hrubého, možná si říkáte, že jste pod průměrem. Statistiky totiž tvrdí, že česká průměrná mzda loni dosáhla téměř 49 tisíc korun. Jenže tohle číslo má háček. Většina lidí ho na své pásce nikdy neuvidí.
Podle dat Českého statistického úřadu za rok 2025 činila průměrná hrubá mzda 49 215 korun. Ve čtvrtém čtvrtletí dokonce vyskočila na 52 283 korun. Jenže medián – tedy částka, kterou pobírá typický zaměstnanec uprostřed žebříčku – zůstal jen na 45 523 korunách. Zjednodušeně řečeno: ze tří lidí berou dva méně než je oficiální průměr.
Průměr totiž silně zkresluje menší skupina výrazně lépe placených profesí. Manažeři, IT specialisté nebo lékaři vytahují celkové číslo nahoru, zatímco prodavačky, skladníci či řidiči zůstávají hluboko pod ním. A pak je tu ještě Praha. Hlavní město má mzdy podstatně vyšší než zbytek republiky, což celostátní průměr dál nafukuje.
V Evropě jsme skoro na chvostu
Pokud si myslíte, že těch necelých 49 tisíc je alespoň v evropském měřítku slušný výsledek, máme pro vás nepříjemné překvapení. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila nový přehled Taxing Wages 2026 a Česko v něm vypadá dost bledě.
Roční hrubá mzda u nás dosahuje 584 744 korun, což po vydělení dvanácti měsíci dává oněch 48 729 korun. V eurech je to 23 685 eur ročně, tedy asi 1 974 eur měsíčně. A bohužel jde o číslo, které nás v evropském srovnání posunuje hodně dolů.
Ze 27 zemí zahrnutých do analýzy jsme skončili pátí od konce. Hůře jsou na tom jen Turecko, Slovensko (které má s průměrem 19 590 eur vůbec nejnižší mzdu v celé EU), Maďarsko a Lotyšsko. Polsko nás už předběhlo s 24 490 eury ročně. Podobně je na tom i Portugalsko s 24 254 eury.
Na druhé straně Rakousko hlásí průměr 63 054 eur, Německo dokonce 66 700 eur. To je skoro trojnásobek české mzdy. Švýcarsko je pak úplně mimo ligu – tamní zaměstnanci berou v průměru 107 487 eur ročně, tedy více než čtyřikrát tolik co my. V rámci samotné Evropské unie vede Lucembursko s 77 844 eury.
Levnější chleba situaci trochu zachraňuje
Do celé hry ale vstupuje ještě jeden důležitý faktor. Sto eur nemá stejnou hodnotu v Praze jako v Curychu. Zatímco u nás si za tisíc korun dáte oběd pro dva a ještě vám zbyde na pivo, ve Švýcarsku za stejnou částku sotva pokryjete jedno hlavní jídlo.
OECD proto používá také takzvanou paritu kupní síly. Ta nezkoumá, kolik peněz dostanete na účet, ale co si za ně doma skutečně můžete koupit. A tady už Česko dopadá o něco líp.
Po zohlednění místních cen dosahuje česká roční mzda hodnoty 45 133 mezinárodních dolarů. Německo má 93 985 dolarů, Švýcarsko 106 532 dolarů. Vidíte ten rozdíl? Levnější nájmy, potraviny a služby nám pomáhají, ale německá výplata má pořád víc než dvojnásobnou kupní sílu.
Zajímavé je, že Polsko si v tomto přepočtu vede dokonce lépe než my – dosahuje 53 558 dolarů. Slovensko naopak zůstává pozadu s 38 118 dolary. Prostý převod na eura tedy Česko ukazuje v horším světle, než odpovídá realitě našich životních nákladů. Jenže ani po započítání cen západní Evropu nedoháníme.
Navíc do výsledku promlouvá také kurz koruny. Mzdy u nás mohou růst, ale pokud koruna vůči euru oslabí, v mezinárodním žebříčku to skoro není znát. Výplata v korunách zůstane stejná, ale její hodnota v eurech klesne.
Česká mzda tak může vypadat doma docela slušně a v evropské tabulce současně velmi slabě. Obojí je pravda. Záleží jen na tom, jestli porovnáváme číslo na výplatní pásce, přepočet na eura, nebo skutečnou kupní sílu. A také na tom, jestli bydlíte v Praze nebo v Ústeckém kraji, jestli pracujete v IT nebo v obchodě, a jestli vás zaměstnává nadnárodní korporace nebo místní firma.
Zdroje článku: Zaměstnanci a mzdy | Statistika, oecd.org, kurzy.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá