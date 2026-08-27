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Nezávislí ekonomové z EU spočítali průměrnou mzdu v Česku: Neříkají vám pravdu, realita je úplně jiná

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Oficiální statistiky hlásí průměr skoro 49 tisíc korun hrubého. Realita? Dvě třetiny zaměstnanců berou méně. A v Evropě jsme pátí od konce.
Nezávislí ekonomové z EU spočítali průměrnou mzdu v Česku: Neříkají vám pravdu, realita je úplně jiná

Nezávislí ekonomové z EU spočítali průměrnou mzdu v Česku: Neříkají vám pravdu, realita je úplně jiná

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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