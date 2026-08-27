Městská policie Přerov zveřejnila na své oficiální facebookové stránce zprávu o mladé veverce nalezené u dětského hřiště. Oficiální verze případu zní poměrně jednoduše: zvíře sedělo poblíž kolotoče, nevypadalo dobře, všímavá žena zavolala pomoc, hlídka přijela, veverku bez dramatického pronásledování odchytila a převezla do záchranné stanice.
Pěkný příběh se šťastným koncem. Redakce by ho také bez výhrad přijala, kdyby v policejním hlášení nebyla jedna mimořádně podezřelá informace: veverka „jen seděla a koukala“.
Kam koukala? Jak dlouho? A co přesně se v té chvíli dělo za osmým smrkem?
Pan Mňau požádal o mapu prostoru. Bobík o lískooříškovou zásobu na dobu vyšetřování. A redakce zahájila případ, který interně vede pod názvem OPERACE LÍSKÁČ.
Veverka neseděla. Veverka vykonávala službu
Původní zpráva líčí strážníky, kteří cestou na místo přemýšleli, jak budou na dětském hřišti honit mrštného hlodavce a přitom zachovají čest, vážnost a důstojnost uniformy.
Obavy nebyly úplně neopodstatněné. Kdo někdy sledoval zdravou veverku rozhodnutou nebýt chycena, ví, že člověk v tomto závodě nastupuje především jako komediální prvek.
Jenže po příjezdu nebylo co honit. Mladá veverka seděla u kolotoče a koukala. Strážníci usoudili, že je zesláblá.
Redakce zaznamenala alternativní možnost: čekala na přílet.
A nemluvíme o běžném příletu sýkorky na větev. Podle pracovní rekonstrukce měla místní pozemní jednotka toho dne navázat kontakt se vzdáleným příbuzným ze severu Evropy. Existence takového příbuzného je přitom překvapivě méně absurdní než zbytek našeho vyšetřování. Ve Finsku skutečně žije poletuška slovanská Pteromys volans, plachtící příslušník veverkovitých, jehož stanoviště jsou tam předmětem ochrany.
Na tomto místě tedy končí fikce o existenci skandinávského bratrance. Bohužel pro strážníky zde teprve začíná redakční rekonstrukce jeho letu.
Za osmým smrkem probíhal manévr, který neměl být rušen
Podle dosud nepotvrzených informací měl skandinávský host přiletět přes sektor dětského hřiště přesně v poledne. Trasa začínala na sedmém smrku, osmý sloužil jako kontrolní bod a mezi osmým a devátým měl příbuzný předvést manévr, který se ve veverčích kruzích označuje jako technicky mimořádně náročný.
Pan Mňau jej po prostudování dostupných parametrů popsal jako kombinaci trojitého rittbergera, dvojitého tulupu a rozhodnutí, které se zdá rozumné pouze zvířeti vybavenému létací blánou.
Bobík upozornil, že tulup se skáče na ledě.
Pan Mňau odpověděl, že létající veverka také normálně nepatří nad dětské hřiště a že bychom se tedy v této fázi vyšetřování neměli příliš svazovat sportovními předpisy.
Místní veverka měla podle rekonstrukce jediný úkol. Zůstat nehybně na pozici, sledovat osmý smrk a vizuálně potvrdit správný okamžik nástupu do finální fáze.
Čili přesně to, co svědkyně popsala: Seděla. A koukala. To není apatie. To je pozemní navigace.
Hlídka navíc dorazila přesně ve chvíli, kdy se situace stávala kritickou
Tady začíná být původní policejní zpráva vyloženě znepokojivá. Strážníci přijeli. Veverka neutekla. Hlídka jí podle textu vysvětlila, že je tam pro její dobro a že nemá klást odpor.
Redakce by potřebovala vědět víc. Byla veverka zároveň poučena o právu nevypovídat? Bylo jí sděleno, z čeho je podezřelá? Měla možnost kontaktovat strom? A především: byl před jejím odvozem zkontrolován osmý smrk?
O tom zpráva mlčí.
Veverka byla následně opatrně odchycena a umístěna do zařízení, které původní autor geniálně označil jako „transportní celu velikosti XS“.
Z hlediska veřejné bezpečnosti pravděpodobně bezchybné. Z hlediska Operace LÍSKÁČ katastrofa. Pozemní navigátor zmizel. Kontaktní bod osiřel. A někde za osmým smrkem se v tu chvíli možná objevila chlupatá plachta ze Skandinávie.
Představme si teď situaci z pohledu příchozího
Celé týdny se připravujete. Máte trasu. Znáte čas. Víte, že za osmým smrkem provedete přechod do sestupné fáze, před devátým stromem potáhnete ocas mírně doleva a u kolotoče vás čeká místní spojka.
Odrazíte se. Patagium napnuté. Vítr dobrý. Sedmý smrk. Osmý smrk. Přichází nejtěžší část letu. Dokonalé provedení. Přistání. Rozhlédnete se. Nikdo. Kontaktní osoba byla před několika minutami odvezena v XS cele.
Skandinávské veverčí velení v této chvíli pravděpodobně otevírá mimořádnou komunikační linku. Místní strážníci mezitím jedou do záchranné stanice s pocitem dobře vykonané práce. A přesně tady člověk pochopí, jak snadno může jedna událost vypadat úplně jinak podle toho, zda čtete policejní zprávu, nebo interní materiály Žluté kočky.
Pan Mňau si všiml ještě jedné nesrovnalosti
Původní text přirovnává veverku k meditujícímu jakovi a lenochodímu úředníkovi ze Zootropolis. Autor tím chtěl evidentně vyjádřit míru neobvyklé nečinnosti.
Pan Mňau však upozornil na něco jiného. Profesionální pozorovatel se právě nesmí zbytečně hýbat. Když hlídáte přílet za osmým smrkem, nezačnete pobíhat po hřišti, honit děti nebo provádět spontánní výstup na prolézačku. Sedíte. Sledujete sektor. Čekáte.
To, že veverka odmítla utéct dokonce před uniformovanou hlídkou, může být podle pana Mňaua interpretováno jako mimořádná profesní disciplína.
Bobík namítl, že nemocná veverka také nemusí utéct. V redakci zavládlo ticho. Bobík právě nečekaně otevřel část vyšetřování, kterou jsme si chtěli nechat až na konec.
Jediný svědek byl odvezen. Letové záznamy chybějí
Největší problém celé kauzy je nyní důkazní. Veverka se nachází v péči odborníků. Skandinávský bratranec nebyl policií zaznamenán. Osmý smrk nebyl podle nám dostupných informací zajištěn jako místo možného průletu. Kolotoč zůstal v provozu. A děti na hřišti pravděpodobně pokračovaly ve své tradiční činnosti, tedy střídavé konzumaci svačiny a písku.
Případ tudíž nelze uzavřít.
Redakce disponuje pouze několika indiciemi, jednou záchrannou akcí a silným přesvědčením pana Mňaua, že pokud něco vypadá příliš jednoduše, člověk pravděpodobně přehlédl mezinárodní veverčí operaci.
Bobík se stále ptá, zda se skok povedl. Nevíme.
Strážníci odvezli jediného svědka.
Dobře. A teď na chvíli vážně
Tady musí redakce operaci na několik odstavců přerušit, protože původní oznamovatelka ve skutečnosti udělala něco velmi správného: všimla si neobvyklého chování divokého zvířete.
Zdravá veverka schopná samostatného života je zpravidla velmi pohyblivá a při přiblížení člověka dokáže utéct, běžet nebo vyšplhat. Pokud divoká veverka na otevřeném místě zůstává nehybná, pohybuje se nápadně pomalu, působí letargicky, nereaguje nebo nedokáže normálně uniknout, může jít o známku zranění, vyčerpání, nemoci či jiného problému.
Záchranná centra právě takovou neobvyklou nečinnost uvádějí mezi situacemi, kdy je vhodné vyhledat odbornou pomoc.
Zároveň neplatí, že každá mladá veverka nalezená na zemi potřebuje okamžitý odvoz. Mláďata se mohou přirozeně pohybovat mimo hnízdo a u nezraněného mláděte může být poblíž matka. Odborníci proto doporučují podle situace nejprve pozorovat z odstupu a dát matce možnost mládě vyzvednout; pokud je ale zvíře zraněné, studené, apatické, nereaguje nebo je v bezprostředním nebezpečí, patří případ k odborníkům na volně žijící živočichy.
A ještě jedna věc: divokou veverku není dobré doma „rozkrmit“ podle vlastního úsudku. Záchranné organizace upozorňují, že nevhodné podávání potravy či vody může situaci zhoršit; bezpečnější je kontaktovat záchrannou stanici a řídit se jejími pokyny.
Takže ano. Nálezkyně zbystřila správně. Hlídka zareagovala. Veverka skončila u odborníků. To je ta skutečná část příběhu a právě takový konec chceme.
Redakční verdikt
Oficiální vyšetřování tedy připouští dvě možné varianty.
První: mladá veverka nebyla v pořádku, všímavá žena poznala, že její chování není normální, zavolala pomoc a strážníci ji bezpečně dopravili do záchranné stanice. Tato verze je rozumná, pravděpodobná a podporovaná všemi dostupnými fakty.
Druhá: místní veverka zajišťovala pozemní navigaci svého skandinávského bratrance, který právě za osmým smrkem prováděl historicky první kombinaci trojitého rittbergera, dvojitého tulupu a kontrolovaného plachtění na dětské hřiště. Strážníci v dobré víře odstranili klíčového člena pozemního personálu a celá mezinárodní operace skončila bez potvrzení přistání. Tuto verzi podporuje pouze redakce. A pan Mňau. Což samozřejmě není málo.
Přesto pro běžného člověka platí jednodušší poučení: když veverka sedí na místě, dovolí lidem přijít těsně k sobě a nevypadá schopná normálně utéct, nepředpokládejte automaticky, že medituje, čeká na kamaráda nebo právě dosáhla zenového osvícení. Může potřebovat pomoc.
Co se ovšem dělo za osmým smrkem, zůstává otevřené. Pan Mňau požádal skandinávskou stranu o letové záznamy. Bobík nechal pod stromem oříšek. Redakce očekává vývoj.
Redakční tečka: K případu nás přivedla zpráva Městské policie Přerov zveřejněná na její oficiální facebookové stránce. Strážníci v ní popisují nález mladé veverky u dětského hřiště a její následný převoz do záchranné stanice. Žlutá kočka jejich zásah nijak nezpochybňuje — naopak. Pouze upozorňuje, že původní hlášení stále uspokojivě nevysvětluje situaci za osmým smrkem.
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Zdroje: Tufts Wildlife Clinic – What To Do If You Found Sick or Injured Baby Squirrel [1], International Wildlife Rehabilitation Council – Juvenile Animals [2], Aark Wildlife Rehabilitation and Education Center – I Found a Squirrel [3], Finnish environmental administration – Pteromys volans in protected Finnish forest habitats [4], img ai generated