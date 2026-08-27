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Strážníci odvezli veverku z dětského hřiště. Redakce má podezření, že tím přerušili mezinárodní leteckou operaci

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Na dětském hřišti seděla mladá veverka a podezřele soustředěně sledovala okolí. Oficiální vysvětlení zní, že nebyla v nejlepší kondici. Redakce však po analýze dostupných skutečností nevylučuje ani možnost, že právě probíhala utajená mezinárodní operace se skandinávskou účastí. Osmý smrk zatím mlčí.
Strážníci odvezli veverku z dětského hřiště. Redakce má podezření, že tím přerušili mezinárodní leteckou operaci

Strážníci odvezli veverku z dětského hřiště. Redakce má podezření, že tím přerušili mezinárodní leteckou operaci

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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