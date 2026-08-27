Řidiči nad 65 let budou muset každých 5 let k lékaři. Kdo neprojde, přijde o řidičák

Dokážou se starší lidé přizpůsobit dnešnímu spěchajícímu světu? Někteří z nich určitě ano – ovšem řada z nich kvůli
snižující se úrovni kognitivních schopností jednoduše „přestává stíhat“. Co tedy s tím? Pomoci by měli podle plánované novely zákona lékaři – a to ještě více než doposud. Jak to bude s řidičským průkazem seniorů
Podle navrhované novely zákona by měli řidiči starší 65 let každých pět let podstupovat komplexní vyšetření, které ukáže,
zda jsou pro řízení automobilu ještě dostatečně fit (v případě odmítnutí by hrozil postih, jak píše web TipCars). Tato hodnocení se budou týkat nejen fyzických schopností, ale také kognitivních funkcí, reakční doby a schopnosti zvládat neočekávané situace na silnici. Testy jsou navrženy tak, aby byly spravedlivé, ale zároveň dostatečně přísné (rozhodně by tedy nemělo jít jen o další formalitu). Technologické pomůcky a úpravy
Kvůli zrychlujícímu provozu se podle webu
Auto stává, že seniorní řidiči bývají v komplikovaných situacích o něco nejistější než kupříkladu před několika lety nebo dokonce v době, kdy dostali řidičský průkaz. A právě kvůli nim (i když samozřejmě nejen) se do vozidel integrují nejrůznější nové technologie.
Jde o funkce, jako je například automatické nouzové brzdění, asistent pro jízdu v jízdním pruhu a adaptivní tempomat, které
mohou pomoci znevýhodněným osobám kompenzovat některá fyzická omezení. Vláda navíc zvažuje i dotace pro seniory na modernizaci jejich vozidel těmito technologiemi – měly by se tak stát mnohem dostupnějšími. Zdroj fotografie: Pixabay Cílem této iniciativy je především příprava pomyslné půdy pro bezpečnější silnice v budoucnosti. Nemělo by jít jen o formalitu. Dopad na bezpečnost silničního provozu
Konečným cílem těchto nových předpisů je snížit počet dopravních nehod s účastí starších řidičů, a přispět tak k naplnění vize EU, která
počítá s nulovým počtem úmrtí na silnicích do roku 2050. Zajištěním toho, aby si starší řidiči udržovali odpovídající řidičské dovednosti, lze minimalizovat pravděpodobnost nehod způsobených kupříkladu špatným úsudkem nebo zpožděnou reakční dobou. Řešíte škrábance na svém automobilu? Na webu adbz vám poradíme i s tím.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková