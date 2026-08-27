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V tisíce let staré hrobce našli nádobu s alkoholem. Jeho složení zaujalo vědce víc než ostatky

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Fascinující nález se povedl archeologům na pohřebišti Šan-ťia-pao u města Ku-jüan v severní Číně. Kromě kosterních pozůstatků našli skoro čtyři litry světle modrozelené tekutiny staré 2300 let. Zřejmě jde o starověké pivo, jehož původ nyní zaměstnává odborníky.
Vědce překvapil nález 2300 let starého alkoholického nápoje. Jeho složení potvrdilo několik zajímavých domněnek.

Vědce překvapil nález 2300 let starého alkoholického nápoje. Jeho složení potvrdilo několik zajímavých domněnek.

Zdroj: Magnific.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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