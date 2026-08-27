Po čtyřicítce přibíráš jinak. A váha ti možná ani neukáže, co se skutečně změnilo

Číslo se skoro nezměnilo. Tak proč mám úplně jiné tělo? Možná si to nenamlouváš.
Jednou z nejzajímavějších věcí na období kolem menopauzy totiž je, že se může měnit složení těla rychleji než samotná hmotnost. Velká longitudinální studie SWAN sledovala ženy během menopauzálního přechodu a zjistila, že s jeho začátkem se tempo přibývání tukové hmoty přibližně zdvojnásobilo, zatímco lean mass – tedy hmota zahrnující mimo jiné svaly – začala klesat. Přitom tempo růstu celkové tělesné hmotnosti se při nástupu menopauzálního přechodu nezrychlilo.
Přeloženo z vědečtiny: Váha ti může tvrdit, že se skoro nic neděje, zatímco pod ní probíhá docela slušná rekonstrukce.
Ne, ve čtyřiceti se ti přes noc „nerozbije metabolismus“
Neexistují biologické narozeniny, při kterých sfoukneš čtyřicet svíček a metabolismus oznámí, že od zítřka pracuje jen do oběda.
Střední věk je mnohem méně dramatický a zároveň otravnější. Potkávají se v něm běžné změny spojené s věkem, menopauzální hormonální přechod, změny pohybu, spánku, svalové hmoty a životního stylu. Současný odborný přehled z roku 2026 navíc upozorňuje, že stále není úplně vyřešeno, jak velkou část změn energetického výdeje lze připsat přímo menopauze a estrogenu a kolik běžnému stárnutí a dalším faktorům.
Takže věta: „Nemůžu zhubnout, protože mám po čtyřicítce pomalý metabolismus.“ je příliš jednoduchá. Ale stejně jednoduché je mávnout rukou a říct: „Nic se nemění, jen víc jíš.“
Mění. Jen ne tak pohádkově jednoduše, jak tvrdí internet.
Můžeš mít stejné kilo, ale méně svalů a více tuku
Představ si dvě ženy. Obě váží 68 kilogramů. Jedna má vyšší podíl svalové hmoty a méně tuku. Druhá má méně svalové hmoty a více tuku. Stejná váha. Úplně jiné tělesné složení.
A právě podobný posun může probíhat během menopauzálního přechodu. Ve studii SWAN začala s nástupem tohoto období tuková hmota přibývat rychleji a lean mass ubývat; změny pokračovaly přibližně do dvou let po poslední menstruaci, než se jejich tempo zpomalilo.
Proto můžeš stát na váze, vidět plus jedno kilo a nechápat, proč najednou potřebuješ jiné džíny. Protože kilogram není informace o tom, z čeho je tvoje tělo složené ani kde to všechno právě bydlí. A právě druhá část je ještě zajímavější.
Tuk totiž může změnit adresu
Celé roky jsi přibírala hlavně přes boky a stehna. A teď se cosi rozhodlo přestěhovat doprostřed. Nejsi sama. Data ze SWAN ukázala výraznější změny regionální distribuce tuku právě během menopauzálního přechodu. Tempo přibývání androidního tuku – tedy tuku v oblasti trupu – se během tohoto období výrazně zvýšilo a začal růst také viscerální tuk kolem vnitřních orgánů.
Starší studie rovněž zjistily nárůst viscerálního tuku u žen, které během sledování prošly menopauzou. A proto může vzniknout ta velmi specifická ženská frustrace: „Vždyť já jsem skoro nepřibrala. Odkud se vzalo tohle břicho?“
Z části možná právě odtud. Není to důkaz, že ses přestala snažit. A rozhodně to neznamená, že s tím nejde nic dělat. Jen je užitečné vědět, že po čtyřicítce nemusíš řešit jen kolik tuku máš, ale také jeho rozložení a to, co se mezitím děje se svaly.
Možná tedy sleduješ špatné číslo
Celý život nás učili: 62 kilo = výborně. 67 kilo = podezřelé. 72 kilo = musíme s tím něco dělat.
Jenže co když žena váží stejně jako před šesti lety, ale postupně přišla o část svalové hmoty a přibrala tuk? Váha ji pochválí. Tělesné složení už méně. A obráceně: začne posilovat, získá svaly, v pase ubude několik centimetrů, její tělo je pevnější – a váha se téměř nehne.
Pak stojí ráno v koupelně a říká: „Tak proč se sakra snažím?“ Protože nám celé roky někdo podsouval, že hubnutí a vážení jsou totéž. Nejsou.
Po čtyřicítce proto může začít dávat větší smysl sledovat vedle hmotnosti také obvod pasu, to, jak sedí oblečení, sílu a dlouhodobý vývoj tělesného složení, pokud k takovému měření máš přístup.
Ne proto, abys získala ještě dalších pět čísel, kterými se můžeš stresovat. Ale aby jedno jediné číslo přestalo mít monopol na pravdu.
A tady začínají být činky zajímavější než dalších pět set kroků
Když žena zjistí, že se jí tělo mění, první reflex často bývá: Musím víc hubnout. Méně jídla. Více kardio. Další deficit. Jenže pokud je součástí změny také úbytek svalové hmoty, není nejchytřejší strategií pouze honit co nejnižší číslo na váze.
Meta-analýzy u žen po menopauze ukazují, že pohybové intervence dokážou příznivě ovlivnit tělesné složení a odporový trénink má zvláštní význam pro sílu a svalovou hmotu.
A najednou se cíl trochu posouvá. Ne: Jak budu zase vážit 58? Ale: Jak si udržím co nejvíc svalů, budu silná a zároveň postupně snížím množství tuku, pokud ho snížit potřebuju?
To je úplně jiná hra. A mimochodem podstatně užitečnější pro život než soutěž s vlastní vahou z roku 2007.
Protože tvoje tělo ve 45 opravdu není tvoje tělo ve 25
A to není urážka. Je to informace. Ve dvaceti pěti jsi možná spala osm hodin, běhala celý den po městě a měla úplně jinou hormonální situaci. Nebo jsi měla dvě práce a přežívala na rohlících, což bychom zpětně asi taky úplně neoznačovaly za vrchol metabolického wellness.
Ve čtyřiceti pěti můžeš mít sedavou práci, děti, rozbitý spánek, méně přirozeného pohybu, perimenopauzu a dvacet let života navíc.
Tak proč od sebe pořád očekáváš stejné tělo za stejných podmínek, které už dávno nejsou stejné? To neznamená rezignovat. Znamená to aktualizovat strategii.
A co jídlo? Ano, pořád na něm záleží
Menopauza není zařízení na výrobu tuku z ničeho. Energetická bilance nezmizí a pokud chceš hmotnost snížit, stále musí dlouhodobě existovat podmínky, při kterých tělo využívá své energetické zásoby. Ale možná už nepotřebuješ dietu postavenou pouze na myšlence: čím méně budu jíst, tím lépe.
Pokud chceš při hubnutí současně chránit svalovou hmotu, dává smysl řešit kvalitu jídelníčku, dostatečný příjem bílkovin a silový pohyb, ne jen nejnižší možný kalorický příjem. Výzkum u žen ve středním a vyšším věku ukazuje, že právě odporový trénink dokáže tělesné složení ovlivňovat příznivým směrem.
A pokud spíš mizerně kvůli návalům, jsi vyčerpaná a pohyb postupně zmizel ze života, není rozumné tvářit se, že jediným relevantním problémem je těch padesát gramů těstovin k večeři. Tělo není excelová tabulka oddělená od zbytku života.
Váha stojí. Ale možná přesně teď potřebuješ přestat řešit jen váhu
To je asi největší paradox celého období. Můžeš po čtyřicítce několik let vážit velmi podobně – a přesto pozorovat, že se tvoje silueta mění.
A první reakce bývá: Musím dostat váhu dolů. Možná ano. Ale možná je lepší nejdřív zjistit, co přesně chceš změnit. Je problém celková hmotnost? Množství tuku? Obvod pasu? Úbytek svalů? Síla? Nebo fakt, že očekáváš tělo ženy o dvacet let mladší a každou odlišnost interpretuješ jako osobní selhání?
Protože vážit o tři kila méně a přijít při tom o další svalovou hmotu nemusí být vítězství. A vážit stejně, mít menší pas, více síly a lepší tělesné složení rozhodně není prohra. Možná po čtyřicítce nepotřebuješ vyhrát nad váhou. Potřebuješ konečně sledovat to, co se v těle skutečně mění.
FAQ
Je přibírání po čtyřicítce nevyhnutelné?
Ne. Střední věk ani menopauza automaticky neznamenají, že musíš výrazně přibrat. Výzkum ale ukazuje, že během menopauzálního přechodu mohou nastat změny tělesného složení a distribuce tuku, zatímco roli současně hrají věk, pohyb, energetický příjem a další faktory.
Znamená větší břicho v perimenopauze, že za něj mohou hormony?
Hormony mohou být součástí příběhu, ale nejsou jedinou příčinou. Menopauzální přechod je spojen s tendencí k centrálnějšímu ukládání tuku a růstu viscerálního tuku, ale výslednou podobu těla ovlivňuje zároveň věk, genetika, životní styl a energetická bilance.
Má po čtyřicítce větší smysl kardio, nebo posilování?
Obojí může mít své místo. Pokud ale řešíš změny tělesného složení a úbytek svalové hmoty, odporový trénink je obzvlášť zajímavý, protože podporuje sílu a zachování či zlepšení svalové hmoty.
Redakční poznámka: Článek má informační charakter a nenahrazuje individuální zdravotní nebo nutriční doporučení. Výrazné či nevysvětlitelné změny hmotnosti a tělesného složení mohou mít více příčin. Pokud se přidávají další obtíže nebo řešíš perimenopauzu, menopauzu či bezpečné hubnutí, je vhodné individuální situaci probrat s lékařem nebo kvalifikovaným nutričním terapeutem.
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Zdroje: Greendale et al. – Changes in body composition and weight during the menopause transition [1], Greendale et al. – Changes in Regional Fat Distribution and Anthropometric Measures Across the Menopause Transition [2], Lovejoy et al. – Increased visceral fat and decreased energy expenditure during the menopausal transition [3], Khalafi et al. – The effects of exercise training on body composition in postmenopausal women [4], González-Gálvez et al. – Resistance training effects on healthy postmenopausal women [5], Juppi et al. – Menopause and Body Composition: A Complex Field [6], img ai generated