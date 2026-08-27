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Po čtyřicítce přibíráš jinak. A váha ti možná ani neukáže, co se skutečně změnilo

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Dennívýzva
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Vážíš skoro stejně jako před pěti lety. Možná o dvě kila víc. Nic, kvůli čemu by člověk svolával krizový štáb. Jenže kalhoty sedí jinak. Břicho, které dřív nebylo tvoje téma, najednou je. Zadek ztratil něco ze své někdejší ochoty držet tvar a při pohledu do zrcadla máš zvláštní pocit...
Po čtyřicítce přibíráš jinak. A váha ti možná ani neukáže, co se skutečně změnilo

Po čtyřicítce přibíráš jinak. A váha ti možná ani neukáže, co se skutečně změnilo

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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