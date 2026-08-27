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VIDEO: Vypsaná fixa točila klip v Josefově. Muzikanty vzali do vzduchu akrobati

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Členové Vypsané fixy tentokrát při natáčení nového videoklipu nezůstali nohama na zemi. Na letišti v Jaroměři-Josefově usedli do akrobatických letadel společně s piloty The Flying Bulls a vydali se do vzduchu. Vznikal tu klip ke skladbě Pelikán z letošního alba Ideál. Sama kapela ho označuje za nej akčnější ve své historii.
Hlavní dění se odehrává ve vzduchu a záběry s členy kapely vznikaly přímo během akrobatických letů.

Hlavní dění se odehrává ve vzduchu a záběry s členy kapely vznikaly přímo během akrobatických letů.

Zdroj: Vypsaná fiXa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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