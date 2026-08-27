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Famózní švestkový koláč s makovou vrstvou, který chutná výrazněji než běžná klasika

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Když se doma sejde miska švestek, trochu máku a chuť upéct něco poctivého na plech, většinou z toho u nás vyjde právě tento švestkový koláč z kynutého těsta. Je vláčný, sytý a hezky voní po drobence, přitom není složitý a zvládám ho i ve dnech, kdy nechci v kuchyni strávit celé odpoledne. Odlišuje ho měkčí těsto s mlékem a trochou majolky, díky kterému zůstává pěkně jemný i druhý den.
Obrázek k receptu s názvem Stačí jeden plech a švestkový koláč s mákem a drobenkou se stane hvězdou víkendového pečení

Obrázek k receptu s názvem Stačí jeden plech a švestkový koláč s mákem a drobenkou se stane hvězdou víkendového pečení

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačí jeden plech a švestkový koláč s mákem a drobenkou se stane hvězdou víkendového pečení
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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