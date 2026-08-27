Famózní švestkový koláč s makovou vrstvou, který chutná výrazněji než běžná klasika

Když začnou dozrávat švestky, je skoro jisté, že doma skončí na kynutém koláči. Se švestkami, mákem a drobenkou. Mák k nim sedí překvapivě dobře, bez něj by ten koláč působil nějak neúplně. Je vláčný, sytý, voní po celém bytě a přitom na něm není nic přehnaně složitého. Zvládne ho i člověk, který nechce strávit půl odpoledne u sporáku. Těsto je měkčí, s mlékem a trochou majolky, takže zůstává jemné i druhý den.
Koláč se dá podle chuti
různě upravovat. Někdy přijde pod švestky tenká vrstva tvarohu, jindy peču jen s a drobenkou. mákem Kynuté těsto klidně zadělám v pekárně, ušetří to práci a není nutné stát u mísy.
Můj tip zní: Švestky skládejte řeznou stranou nahoru a lehce je vtlačte do náplně, aby při pečení nepustily všechnu šťávu do těsta. Švestky a mák patří k sobě víc, než se zdá
Švestkové koláče mají u nás pevné místo už dlouho. V českém i moravském pečení se přirozeně potkávají s kynutým těstem, mákem a . Jsou to suroviny obyčejné, dostupné, poctivé. V řadě receptů se objeví i trochu rumu nebo skořice do makové vrstvy, což koláči dodá známou podzimní vůni. Tuhle kombinaci používají i některé osvědčené recepty na kynuté švestkové koláče. drobenkou Recept na vláčný švestkový koláč z kynutého těsta
Doba přípravy: zhruba 25 minut + kynutí Doba pečení: asi 40 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: přibližně 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu
Kynuté těsto: 230 ml vlažného mléka 1 ks vejce 100 ml majolky 500 g hladké mouky 100 g cukru krupice 1 balení vanilkového cukru 1 balení sušeného droždí 1 špetka soli
Maková vrstva: 200 g mletého máku 250 ml mléka 60 g cukru 1 špetka skořice
Ovocná vrstva:
Drobenka: 120 g polohrubé mouky 80 g cukru krupice 80 g studeného másla Postup přípravy kynutého koláče se švestkami a drobenkou
1. Do nádoby pekárny nebo do mísy dejte
vlažné mléko, vejce, majolku, hladkou mouku, oba cukry, sušené droždí a sůl. Vypracujte hladké, měkčí kynuté těsto. V pekárně ho nechte rovnou vykynout, ručně zadělané těsto kyne asi 60 minut.
2. Mezitím připravte
makovou náplň. Do kastrůlku dejte mléko, cukr a mletý mák, krátce povařte asi 3 až 5 minut a nakonec přidejte skořici. Náplň nechte vychladnout, aby se dobře roztírala.
3. Švestky omyjte, rozpulte a vypeckujte. Pokud jsou větší, můžete je nakrájet ještě na čtvrtky. Nejlepší je použít pevnější ovoce, které se při pečení nerozpadne.
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4. Na drobenku promněte prsty
polohrubou mouku, cukr a studené máslo. Vzniknout má sypká směs s menšími i většími hrudkami. Právě ty dělají na povrchu koláče to nejlepší.
5. Plech vymažte tukem nebo vyložte pečicím papírem. Vykynuté
těsto přeneste na plech a prsty ho rovnoměrně roztlačte až do krajů. Když se trochu lepí, potřete si ruce kapkou oleje.
6. Na těsto rozetřete vychladlou
makovou náplň. Nedávejte ji úplně ke krajům, stačí nechat asi centimetr volný, aby se koláč lépe pekl a okraje zůstaly hezky nadýchané. Na mák vyskládejte připravené švestky
7. Pokládejte je hustě vedle sebe, protože ovoce během pečení trochu sesedne.
Foto: Cooky.cz, Švestky pokládáme hustě vedle sebe řeznou stranou nahoru.
8. Povrch zasypte
drobenkou. Rozdělte ji po celé ploše, ale nemačkejte ji do ovoce. Jen ji lehce nechte sednout na švestky a mák.
9. Troubu předehřejte na
180 °C. Koláč nechte na plechu ještě asi 10 až 15 minut odpočinout, zatímco se trouba nahřívá. Těsto díky tomu znovu lehce naskočí.
10. Pečte přibližně
40 minut, až budou okraje zlatavé a drobenka upečená dozlatova. Když povrch tmavne moc rychle, stačí na posledních pár minut teplotu lehce stáhnout.
11. Hotový koláč nechte aspoň částečně vychladnout. Podávejte ho ještě vlažný nebo úplně studený, ke kávě funguje v obou podobách. V chladu vydrží bez potíží do druhého dne, jen ho přikryjte, aby neosychal.
Rady z domácí kuchyně k pečení kynutých koláčů se švestkami Majolka v těstě: Není v něm cítit, ale pomůže tomu, aby bylo těsto jemné a nevyschlo hned po upečení. Mák nevařte dlouho: Stačí pár minut. Když ho necháte na plotně zbytečně dlouho, náplň zhoustne až moc a bude se hůř roztírat. Švestky podle sladkosti: Máte-li kyselejší švestky, můžete je lehce poprášit cukrem ještě před drobenkou. Krájení koláče: Nejlepší je až po zchladnutí, protože maková vrstva se zpevní a řezy budou úhlednější. Pokud chcete mít drobenku ještě voňavější, přidejte do ní lžíci mletých ořechů nebo špetku skořice. Na švestkovém koláči to funguje dobře a není to žádná velká věda.
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