Apple udělal přesný opak, nikoho nekopíroval. Nový vzhled iPhonu 20 bude nářez, jaký svět mobilů nezažil

Dne 9. ledna 2007 Steve Jobs vytáhl z kapsy první iPhone. Za dvacet let od té chvíle, tedy na podzim 2027, chce Apple podle reportů The Information a Marka Gurmana z Bloombergu ukázat telefon, který jde přesně proti proudu dnešního mobilního designu. Samsung staví na plochých displejích a sjednoceném tvaru řady, Google u Pixelu 10 používá matná skleněná záda a leštěný rámeček; oba směry pracují s jasně viditelnou hranicí mezi čelem, boky a zády. Pracovně označovaný iPhone 20 má dělat pravý opak: sklo přetažené přes hrany, čtyřstranně zakřivený displej a ambici potlačit výřez na čele. Nejde o kopii žádné stávající vlajkové lodi na trhu. Jde o pokus vyrobit telefon, který vypadá jako jeden kus skla.
Glasswing: telefon jako skleněná deska
Interní kódové označení projektu zní „Glasswing“. Název prozradil Gurman v květnové Q&A v rámci Bloomberg Power On a 9to5Mac ho zachytil jako první anglicky psaný přepis. Glasswing, v překladu motýl s téměř průhlednými křídly, přesně vystihuje záměr: přední i zadní sklo se má plynule zalamovat do boků, mezi nimi zůstane jen extrémně tenký kovový pás. Vizuálně tak telefon nemá mít zřetelné „hrany“ v dnešním slova smyslu.
Podle zdrojů z dodavatelského řetězce, které shrnul MacRumors, má displej dodat Samsung Display ve formě micro-curved OLED panelu zakřiveného na všech čtyřech stranách. Díky tomu by se měl opticky zmenšit rámeček kolem obrazovky a čelo telefonu by mělo působit jako souvislá svítící plocha. Apple navíc testuje variantu bez výřezu, kde by Face ID a další senzory schovával pod displej. Potvrzené to není, ale patentová stopa existuje: začátkem srpna 2026 americký patentový úřad zveřejnil Applu udělený patent na „Electronic devices with curved display surface“, který řeší právě zakřivené krycí vrstvy displeje.
Je to jiné než všechno, co trh nabízí
Zakřivené displeje nejsou novinkou. Samsung je používal roky u řady Edge, Huawei experimentoval s vodopádovými displeji. Jenže dnešní mainstream se od zakřivení odvrátil: Samsung Galaxy S25 Ultra staví na plochém panelu a ostrých, byť zaoblených rozích, Google Pixel 10 Pro sází na ergonomický tvar s jasně odděleným rámem.
Co má být na výročním iPhonu bezprecedentní, není samotné zakřivení. Je to součet:
- Sklo obepínající celé tělo : přední i zadní strana přecházejí do boků, takže telefon nemá klasický „sendvič“ sklo-kov-sklo.
- Potlačení výřezu : ambice zbavit se Dynamic Islandu, nebo ho minimálně výrazně změnit.
- Software navržený pro tento hardware : Apple v červnu 2025 představil designový jazyk Liquid Glass, kde prvky rozhraní vypadají jako průhledné skleněné destičky. Gurman přímo propojuje Liquid Glass s budoucím hardwarem Glasswing.
Právě ta synchronizace softwaru a hardwaru je podle nás klíčová. Jeden zakřivený displej udělá kdokoliv. Ale navrhnout operační systém, který vizuálně počítá s tím, že okraje obrazovky přecházejí do boků, to je jiná liga.
Kdo za tím stojí a kdy to přijde
Bloomberg Businessweek v březnu 2026 publikoval rozsáhlý profil Johna Ternuse, viceprezidenta Applu pro hardware. V textu stojí, že Ternus dohlíží na „největší sadu iPhoneových předělávek v historii produktu“. Žádné konkrétní jméno designéra veřejné zdroje neuvádějí, ale vize iPhonu jako „jedné skleněné desky“ se v Applu traduje roky, sahá minimálně do éry Jonathana Ivea.
Časový horizont je důležité narovnat: silné zdroje míří na podzim 2027, ne na letošní podzim. Gurman v srpnu 2026 potvrdil, že redesign nebyl zrušen a zůstává na trati. Dvě očekávané velikosti, zhruba 16 cm (6,3 palce) a 17,5 až 17,8 cm (6,9 až 7,0 palce), odpovídají dnešnímu rozložení Pro a Pro Max.
Co to znamená pro české zákazníky? Oficiální cena neexistuje. Náš redakční odhad odvozený od současné Pro linie: iPhone 17 Pro startuje v Česku na 32 990 Kč, Pro Max na 34 990 Kč. Výroční model bude podle nás dražší. A pokud Apple zopakuje nedávný postup, kdy první vlna šla do více než 63 zemí a Česko spadlo až do druhé vlny o týden později, tuzemští zákazníci si počkají o pár dní déle než kupující v USA.
Má smysl čekat, nebo kupovat teď?
Do představení výročního iPhonu zbývá zhruba rok. iPhone 17 Pro je na trhu, nabízí novou konstrukci a funguje dnes. Kdo potřebuje telefon v nejbližších měsících, nemá důvod odkládat nákup kvůli zařízení, které zatím nemá ani oficiální název; Apple nikdy nepotvrdil, že se bude jmenovat „iPhone 20“. Kdo naopak plánuje upgrade až na přelomu let 2027 a 2028, má před sebou reálnou šanci dočkat se největšího designového skoku od původního iPhonu.
Jedno je ale jisté už teď: stávající kryty a příslušenství na Glasswing téměř jistě nepasují. Když se změní zakřivení hran a rozměry čela, mění se všechno kolem.
Dvacet let po tom, co Jobs ukázal světu kus skla s telefonem uvnitř, chce Apple ukázat telefon, který vypadá jako samotné sklo. Jestli se to povede, bude to moment, na který se mobilní průmysl bude odvolávat dalších dvacet let.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman