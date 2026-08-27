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Ve stopách Borata. Legendární rapper Ali G se ve sprostém traileru vrací v té nejlepší formě

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Sacha Baron Cohen vytvořil několik postav, na které nechává narážet realitu. Ali G fungoval dlouhá léta jako úspěšná postavička komických rozhovorů, nakonec se dočká už druhého celovečerního filmu.
Ve stopách Borata. Legendární rapper Ali G se ve sprostém traileru vrací v té nejlepší formě

Ve stopách Borata. Legendární rapper Ali G se ve sprostém traileru vrací v té nejlepší formě

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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