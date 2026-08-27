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„Celá Evropa nás sleduje“. Proč AfD v Sasku-Anhaltsku válcuje tradiční strany

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Dennívýzva
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REPORTÁŽ. Sasko-Anhaltsko čekají na začátku září zřejmě nejsledovanější volby v novodobé historii Německa. Vůbec poprvé by se mohl stát premiérem spolkové země člen AfD, která je německou rozvědkou označena za pravicově extremistickou. Strana má podle průzkumů šanci získat více než čtyřicet procent hlasů a připravila si již radikální vládní program. HlídacíPes.org popsal v reportáži předvolební
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Zdroj: Volební plakáty AfD a BSW ve Wernigerod. Foto: Lucie Sýkorová / HlídacíPes.org
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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